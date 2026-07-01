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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCheteshwar Pujara: MCC की लाइफ मेंबरशिप से चेतेश्वर पुजारा को किया गया सम्मानित, जानिए स्टार क्रिकेटर ने क्या कहा

Cheteshwar Pujara: MCC की लाइफ मेंबरशिप से चेतेश्वर पुजारा को किया गया सम्मानित, जानिए स्टार क्रिकेटर ने क्या कहा

भारतीय टेस्ट क्रिकट के दिग्गज बल्लेबाज़ चेतेश्वर पुजारा को क्रिकेट जगत की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक MCC(मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब) की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 01 Jul 2026 02:05 PM (IST)
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भारतीय टेस्ट क्रिकट के दिग्गज बल्लेबाज़ चेतेश्वर पुजारा को क्रिकेट जगत की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक MCC(मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब) की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान सिर्फ उन खिलाड़ियों को मिलता है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और अपना सर्वपूर्ण यागदान दिया हो.

लॉर्ड्स में खेलना हर क्रिकेटर्स का सपना होता है

इस उपलब्धि पर अपनी खुशी साझा करते हुए पुजारा बोले, 'MCC की मानद आजीवन सदस्यता मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है.यह सम्मान मेरे लिए यादगार पलों में से एक बन गया है. हर क्रिकेटर्स का सपना होता है कि वह लॉर्ड्स में खेले क्योंकि इसको टेस्ट क्रिकेट का घर कहा जाता है. मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस सर्वश्रेष्ठ संस्थान का आजीवन सदस्य बना. यह मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है'.

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उन्होंने आगे कहा कि जब सालों की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण को इस तरह सम्मान दिया जाता है, तो वे बेहद खास पल बन जाता है. पुजारा ने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे भी खेल की प्रति अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता रहेगा.

पुजारा ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कई यादगार पारियां खेली 

चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कई यादगार पारियां खेली हैं. शांत स्वभाव और धैर्यपूर्ण बल्लेबाज़ी से पुजारा ने लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए अपना महत्तवपूर्ण योगदान दिया है. अब  MCC (मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब) द्वारा मिली आजीवन सदस्यता उनके करियर की शानदार और प्रतिष्ठित उपलब्धि बन गई है.

पुजारा ने अपना टेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था. उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मुकाबला भी ऑसट्रेलिया के खिलाफ खेला था. 2010 से 2023 तक पुजारा ने कुल 103 टेस्ट मैच खेले हैं और इन मुकाबलों में बल्लेबाज़ी करते हुए,उन्होंने कुल 7195 रन बनाए.

पुजारा ने अपने करियर टेस्ट मैच में 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 206 रन रहा है.साल 2018-19 बॉर्डर-गावस्कर में 521 रन बनाकर भारत-ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के हीरो भी रहा थे.

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Published at : 01 Jul 2026 02:05 PM (IST)
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