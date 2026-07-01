फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक ऐसा भावुक कर देने वाला पल देखने को मिला,जिसने फुटबॉल के फैंस की आंखें नम कर दीं. नीदरलैंड्स के स्टार फुटबॉलर कोडी गाक्पो ने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया है. उन्होंने इस परेशानी को नज़र-अंदाज करते हुए टीम के लिए एक गोल दागा. इसके बाद गाक्पो अपने आंसू नहीं रोक पाए और मैदान पर ही भावुक हो गए.

गाक्पो ने टीम के लिए एक महत्तवपूर्ण गोल दागा

कोडी गाक्पो के साथ उनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 28 जून को उनकी पत्नी नोआ वैन डर बीज का गर्भपात हो गया था. जिसके कारण उनका बेटा दुनिया में न आ सका. इस दुख से गुजरते हुए गाक्पो ने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा और मैदान में खेलने का फैसला लिया.

उन्होंने मैच में एक महत्तवपूर्ण गोल भी अपनी टीम के लिए दागा. मैच के 72वें मिनट में क्रिसेन्सियो समरविले से एक फ़ाउल हो गया,तो विंगर ने किसी तरह से गेंद को गाक्पो की तरफ आगे बढ़ाया. उन्होंने कोई गलती नहीं की और मोरक्को टीम के दिग्गज गोलकीपर यासीन बोनो को चकमा देते हुए गेंद को नेट के अंदर पहुंचा दिया.

Cody Gakpo marcó el gol que clasifica a Países Bajos ante Marruecos, pero su festejo rompió el alma de todos. Se quedó tirado en el césped llorando y sus compañeros corrieron a consolarlo.



No fue una lesión. El sábado se enteró de que su pareja perdió al bebé que esperaban.… pic.twitter.com/8FbwQXWdR5 — Arturo Villegas (@ArturoVill7) June 30, 2026

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हजारों दर्शकों ने गाक्पो के लिए खड़े होकर तालियां बजाई

गोल के बाद गाक्पो ने किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं किया. वे मैदान की तरफ सिर को नीचे करके रोने लगे. उनको इस तरह रोता हुआ देखकर,साथी खिलाड़ियों ने गाक्पो को गले से लगा लिया. स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने गाक्पो के लिए खड़े होकर तालियां बजाकर उनका सम्मान किया. यह पल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इतिहास में सबसे भावुक पलों में से एक बन गया है.

मोरक्को ने 3-2 से मुकाबले को जीता

मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. 90 मिनट पर खेल 1-1 से ड्रॉ चल रहा था. मुकाबले के 72वें मिनट में कोडी गाक्पो ने नीदरलैंड्स के लिए गोल दागा, जिससे स्कोर 1-0 हो गया.

मोरक्को के लिए इंजरी टाइम के (90+1) मिनेट में इस्सा डियोप ने गोल दाग कर मुकाबलों को बराबरी पर ला दिया. जिसके बाद मैच के विजेता टीम का चयन पेनल्टी शूटआउट में किया गया.पेनल्टी के दौरान कुछ समय तक टीमें एक भी गोल करने में असमर्थ रहीं,लेकिन पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने संयम दिखाते हुए मुकाबले को 3-2 से जीत लिया.

वहीं,नीदरलैंड्स के खिलाड़ी पेनल्टी टाइम में दो गोल से चूके जिसके कारण वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

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