फैंस के लिए बड़ी खबर ! 9 जून से विराट कोहली करने वाले हैं ये खास काम

आईपीएल 2026 के समापन के बाद अब भारतीय टीम का फोकस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तरफ है. टीम इंडिया 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 13 जून से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी.

वनडे सीरीज की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर समेत वनडे टीम के प्रमुख खिलाड़ियों को 9 जून को न्यू चंडीगढ़ रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. यहां 9 से 11 जून तक अभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा. ट्रेनिंग कैंप खत्म होने के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज के मुकाबलों के लिए धर्मशाला रवाना होगी.

लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच टेस्ट मैच 6 से 10 जून तक होगा और वनडे टीम के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस 9 जून से शुरू हो जाएगी. यह तैयारी सही से हो पाए उसके लिए भारतीय सपोर्ट स्टाफ ने एक खास प्लान बनाया है. जो खिलाड़ी टेस्ट और वनडे दोनों टीमों का हिस्सा हैं उनके लिए अलग रणनीति बनाई गई है. वैसे देखा जाए तो सपोर्ट स्टाफ के लिए सबसे बड़ी समस्या न्यू चंडीगढ़ का तापमान है.

फिलहाल चंडीगढ़ का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है. आईपीएल के बाद इतनी गर्मी में खेलना खासतौर पर गेंदबाजों को परेशान कर सकता है. यही वजह है कि भारतीय टीम से 5 से 6 गेंदबाज जुड़े हैं. आपको बता दें कि आकिब नबी, जीशान अंसारी, सारांश जैन, शिवांग कुमार, मयंक यादव, भारतीय बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराएंगे.

अफगानिस्तान के खिलाफ हो रहे वनडे सीरीज में एक बार फिर से नजर विराट और रोहित शर्मा पर ही होगी. लेकिन अभी रोहित शर्मा पूरे तरह फिट नहीं हैं, वो फिलहाल बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. फिट होने के बाद ही वो वनडे सीरीज में खेल पाएंगे. दूसरी ओर विराट कोहली पूरी तरह फिट हैं और इस खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 में कमाल का प्रदर्शन किया है.

बता दें, कि पहला वनडे 13 जून, धर्मशाला में होगा, वहीं दूसरा वनडे 17 जून, लखनऊ में होने वाला है. और तीसरा वनडे 20 जून, चेन्नई में होगा.