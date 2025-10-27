Ashes Test 2025: एशेज सीरीज हमेशा से क्रिकेट की सबसे रोमांचक और प्रतिष्ठित प्रतिद्वंद्विता रही है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह टेस्ट सीरीज न सिर्फ गौरव का प्रतीक है, बल्कि दोनों टीमों के क्रिकेटिंग इतिहास का अहम हिस्सा भी है. हालांकि, इस बार एशेज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया की समस्या बढ़ गई है, कप्तान पैट कमिंस चोटिल होने के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं.

बैक इंजरी बनी बड़ी चिंता

पैट कमिंस को लोअर बैक में दर्द की समस्या है. यही वजह है कि उन्हें भारत के खिलाफ हाल ही में खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा था. अब उनकी चोट में सुधार न होने की वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पर्थ में खेले जाने वाले पहले एशेज टेस्ट से आराम देने का फैसला किया है. सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. कमिंस टीम के मुख्य गेंदबाज और रणनीतिक कप्तान दोनों हैं, इसलिए उनका बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

स्टीव स्मिथ को मिली कमान

कमिंस की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ संभालेंगे. स्मिथ को अनुभवी और रणनीतिक कप्तान माना जाता है. उन्होंने अब तक 40 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 23 में जीत और 10 में हार मिली, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन हमेशा मजबूत रहा है, और यही उम्मीद पर्थ में भी की जा रही है.

कमिंस की जगह कौन लेगा?

पैट कमिंस के बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में सबसे बड़ा सवाल तीसरे तेज गेंदबाज को लेकर है. टीम में स्कॉट बॉलैंड के खेलने की पूरी संभावना है. बॉलैंड ने अब तक 14 टेस्ट मैचों में 62 विकेट झटके हैं और अपनी सटीक लाइन-लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्हें जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के साथ गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते देखा जा सकता है.

कमिंस की निगाहें दूसरे टेस्ट पर

दूसरा एशेज टेस्ट 4 नवंबर से शुरू होगा, और पैट कमिंस का पूरा ध्यान अब इसी मुकाबले से पहले फिट होने पर डाला जाएगा.