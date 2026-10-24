30 गोल्ड, कुल 114 मेडल... एशियन पैरा गेम्स 2026 में रिकॉर्ड के साथ खत्म हुआ भारत का सफर
Asian para games 2026: एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत का सफर रिकॉर्ड के साथ खत्म हुआ. भारत के नाम 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज़ मेडल रहे. ये इतिहास में भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है.
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों/टीम ने 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते. पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है. पहली बार भारत ने 30 गोल्ड मेडल का आंकड़ा छुआ! जानें भारत के किन-किन खिलाड़ियों/जोड़ी ने कौन से मेडल जीते, किस खेल में कितने मेडल आए.
इससे पहले एशियन पैरा गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले संस्करण में रहा था. 2022 (कोरोना के कारण 2023 में हुआ था) हांगझू पैरा एशियन गेम्स में भारत ने 27 गोल्ड समेत कुल 108 मेडल जीते थे. इस संस्करण भारत ने इस आंकड़े को पार कर इतिहास रचा. इसमें भारत ने 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते.
मेडल टैली में कहां रहा भारत
30 गोल्ड के साथ मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर रहा. पहले नंबर पर चीन रहा, जिन्होंने 204 गोल्ड मेडल जीते. चीन ने 115 सिल्वर और 108 ब्रॉन्ज़ जीते. जापान 63 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर रहा. 45 गोल्ड के साथ उज्बेकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा.
एशियन पैरा गेम्स: किस खेल में कितने मेडल
भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड पैरा एथलीट्स में जीते. इसमें भारत ने 22 गोल्ड, 19 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज़ (कुल 65 मेडल) जीते. पैरा आर्चरी और पैरा बैडमिंटन में 3-3 गोल्ड आए. 2 गोल्ड मेडल पैरा शूटिंग में आए.
- पैरा एथलेटिक्स- गोल्ड- 22, सिल्वर- 19, ब्रॉन्ज़- 24, टोटल - 65
- पैरा तैराकी-गोल्ड- 0, सिल्वर- 3, ब्रॉन्ज़-8, टोटल - 11
- पैरा टेबल टेनिस- गोल्ड- 0, सिल्वर- 0, ब्रॉन्ज़-7, टोटल - 7
- पैरा शूटिंग- गोल्ड- 2, सिल्वर- 2, ब्रॉन्ज़-1, टोटल - 5
- पैरा जूडो- गोल्ड- 0, सिल्वर- 1, ब्रॉन्ज़-1, टोटल - 2
- पैरा पॉवरलिफ्टिंग- गोल्ड- 0, सिल्वर- 2, ब्रॉन्ज़-0, टोटल - 2
- पैरा तीरंदाजी- गोल्ड- 3, सिल्वर- 3, ब्रॉन्ज़-0, टोटल - 6
- पैरा बैडमिंटन- गोल्ड- 3, सिल्वर- 5, ब्रॉन्ज़-8, टोटल - 16
भारत के इन खिलाड़ियों ने जीते मेडल
- मोना अग्रवाल - गोल्ड
- अवनि लेखरा- सिल्वर
- कपिल परमार- ब्रॉन्ज
- कोकिला- सिल्वर
- निशाद कुमार- गोल्ड
- रवि बुडिगिना- सिल्वर
- सौम्या- गोल्ड
- राधा वेंकटेश- सिल्वर
- रवानी वलसानैनी- ब्रॉन्ज
- रिंकू- गोल्ड
- अजीत सिंह- सिल्वर
- प्रदीप कुमार- सिल्वर
- आयुष वर्मा- ब्रॉन्ज
- प्रवीण शर्मा- ब्रॉन्ज
- अशोक- सिल्वर
- जेहान मदान- ब्रॉन्ज
- सोनलबेन पटेल- ब्रॉन्ज
- भाविना पटेल- ब्रॉन्ज
- प्राची पांडे- ब्रॉन्ज़
- बेबी सहाना रवि- ब्रॉन्ज़
- मनीष नरवाल- सिल्वर
- सृष्टि अरोड़ा- ब्रॉन्ज़
- दीप्ति जीवनजी- गोल्ड
- हिमांशु नंदन- ब्रॉन्ज़
- निरंजन मुकुंदन- ब्रॉन्ज़
- प्रणव सूरमा- गोल्ड
- राम रतन सिंह- सिल्वर
- देवेंद्र कुमार- गोल्ड
- राकेश- सिल्वर
- प्रदीप कुमार- ब्रॉन्ज़
- निषाद कुमार- गोल्ड
- प्रीति पाल- सिल्वर
- सिमरन- गोल्ड
- तेजलबेन दामोर- ब्रॉन्ज़
- होकाटो होटोझे सेमा- ब्रॉन्ज़
- प्रवीण कुमार- गोल्ड
- बंटी- सिल्वर
- मनजीत- सिल्वर
- सचिन सर्जेराव खिलारी- गोल्ड
- मोहम्मद यासिर- सिल्वर
- आयुष वर्मा- गोल्ड
- भाग्यश्री जाधव- सिल्वर
- अनुभव चौधरी- ब्रॉन्ज़
- राकेशभाई भट्ट- ब्रॉन्ज़
- प्रवीण- ब्रॉन्ज़
- शीतल देवी / पायल नाग- सिल्वर
- कस्तूरी राजामणि- सिल्वर
- दिलीप गावित- गोल्ड
- मोहम्मद मोर्सिंगनाकाथ- सिल्वर
- अकीरा बनोथु- सिल्वर
- प्रणव देसाई- ब्रॉन्ज़
- प्रीति पाल- सिल्वर
- सिमरन- गोल्ड
- सुखचैन- ब्रॉन्ज़
- रवि रोंगाली- ब्रॉन्ज़
- करमज्योति- ब्रॉन्ज़
- रवि बुडिगिना- ब्रॉन्ज़
- हिमांशु नंदन- ब्रॉन्ज़
- शरथ मकानाहल्ली- ब्रॉन्ज़
- हनी- ब्रॉन्ज़
- शैलेश कुमार- ब्रॉन्ज़
- रोहित कुमार- ब्रॉन्ज़
- स्वाति चौधरी- सिल्वर
- शीतल देवी / टोमन कुमार- गोल्ड
- सुहास लालिनकेरे यथिराज- कांस्य
- संजना कुमारी- ब्रॉन्ज़
- अभिजीत सखुजा- ब्रॉन्ज़
- नित्या श्री सिवन / कृष्णा नागर- ब्रॉन्ज़
- मनीषा रामदास / प्रमोद भगत- ब्रॉन्ज़
- अल्फिया जेम्स / पल्लवी कलुवेहल्ली- ब्रॉन्ज़
- सुवर्णा राज- गोल्ड
- शीतल देवी- गोल्ड
- शुभम वाधवा / भाविना पटेल- ब्रॉन्ज़
- तेजलबेन डामोर- सिल्वर
- अंजनाबेन बुंबडिया- गोल्ड
- जयंती बेहरा- सिल्वर
- मनीषा रामदास- ब्रॉन्ज़
- कपिल कुमार- सिल्वर
- शैलेश कुमार- गोल्ड
- वरुण सिंह भाटी- सिल्वर
- राहुल- ब्रॉन्ज़
- दिलीप गावित- गोल्ड
- स्वातिक पाटिल- ब्रॉन्ज
- रवि बुडिगिना- सिल्वर
- तेजस नंदकुमार- ब्रॉन्ज
- सोलैराज धर्मराज- गोल्ड
- रवानी वलसनेनी- ब्रॉन्ज
- सूर्यकांत यादव / नवीन शिवकुमार- ब्रॉन्ज
- हरविंदर सिंह / विजय सुंडी- गोल्ड
- भावना चौधरी / पूजा जत्यान- सिल्वर
- नितेश कुमार- गोल्ड
- प्रमोद भगत- सिल्वर
- नवीन शिवकुमार- गोल्ड
- तुलसिमथी मुरुगेसन- सिल्वर
- नित्या श्री सिवन- सिल्वर
- संदीप कुमार- गोल्ड
- अजय कुमार- ब्रॉन्ज़
- निमिषा चक्कुंगलपरम्बिल- सिल्वर
- जेहान मदान / शुभम वाधवा- ब्रॉन्ज़
- प्रमोद- सिल्वर
- कृष्णा नागर / शिवराजन् सोलाईमलाई- सिल्वर
- हनी- गोल्ड
- मोना अग्रवाल- गोल्ड
- नितेश कुमार / थुलसिमथी मुरुगेसन- सिल्वर
- मानसी जोशी / थुलसिमथी मुरुगेसन- गोल्ड
- हिमांशु नंदल- ब्रॉन्ज़
- नवदीप- ब्रॉन्ज़
- राकेशभाई भट्ट- ब्रॉन्ज़
- संदीप- ब्रॉन्ज़
- सुमित अंतिल- गोल्ड
- महेंद्र गुर्जर- सिल्वर
- संजय सरगर- ब्रॉन्ज़
- प्रणव सूरमा- गोल्ड
- धर्मबीर नैन- ब्रॉन्ज़