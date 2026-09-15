Xप्लेन: जापान में सजेगा खेलों का महाकुंभ, यहां 21 प्वाइंट्स में जानिए एशियन गेम्स 2026 से जुड़ी A टू Z जानकारी
एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान में किया जा रहा है. यह तीसरा अवसर है जब जापान को इस महाकुंभ की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है.
खेल प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ यानी एशियाई खेलों पर टिकी हैं. साल 2026 के ये एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के एइची-नागोया क्षेत्र में आयोजित होने जा रहे हैं. यह तीसरा मौका है जब जापान इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय बहु-खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है; इससे पहले टोक्यो (1958) और हिरोशिमा (1994) इन खेलों के गवाह बन चुके हैं.
इस बार का यह आयोजन बेहद खास और विशाल होने वाला है, जिसमें 45 देशों के 11,000 से अधिक एथलीट कुल 43 खेलों और 469 स्पर्धाओं में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिता के मुकाबले मुख्य रूप से एइची प्रान्त और नागोया में फैले 54 अलग-अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे, साथ ही टोक्यो, शिज़ुओका, गिफू और ओसाका जैसे शहर भी सह-मेजबानी करेंगे.
आइए एशियन गेम्स 2026 से जुड़े 21 सवालों के जवाब से इस टूर्नामेंट की A टू Z जानकारी आपको देते हैं.
किस देश में होंगे गेम्स
एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान देश में किया जा रहा है. यह तीसरा अवसर है जब जापान को इस महाकुंभ की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है.
किस-किस शहरों में होंगे
मुख्य मुकाबले जापान के एइची प्रान्त और नागोया शहर में आयोजित किए जा रहे हैं. नागोया का नवनिर्वाचित मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम इसका मुख्य केंद्र होगा. मुख्य आयोजनों के अलावा कुछ स्पर्धाओं की सह-मेजबानी टोक्यो, शिज़ुओका, गिफू और ओसाका शहर भी करेंगे.
कब से कब तक
इन खेलों का आयोजन इस साल 19 सितंबर 2026 से लेकर 4 अक्टूबर 2026 तक होगा. यह पूरा टूर्नामेंट करीब दो हफ्ते यानी 16 दिनों तक रोमांचक मुकाबलों से भरा रहेगा. 19 सितंबर को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रतियोगिताओं की आधिकारिक शुरुआत होगी. 4 अक्टूबर को समापन समारोह के साथ इस महाद्वीपीय खेल महाकुंभ का समापन हो जाएगा.
कितने देश भाग ले रहे हैं
एशियाई खेलों के इस संस्करण में कुल 45 देश और क्षेत्र हिस्सा ले रहे हैं. इसमें एशिया ओलंपिक परिषद (OCA) से जुड़े लगभग सभी मान्यता प्राप्त देशों के दल शामिल हैं.
किस महाद्वीप से कितने देश हैं
चूंकि यह 'एशियन गेम्स' हैं, इसलिए इसमें केवल एशियाई महाद्वीप के ही 45 देश हिस्सा लेते हैं. नियमों के तहत इसमें यूरोप या अफ्रीका महाद्वीप के देशों की सीधी प्रविष्टि या भागीदारी नहीं होती है.
कौन-कौनसे गेम्स शामिल हैं
इस बार के एशियाई खेलों में कुल 43 खेल और उनकी 469 स्पर्धाएं शामिल की गई हैं. इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती और शूटिंग जैसे पारंपरिक खेल मुख्य रूप से शामिल हैं. इसके अलावा ई-स्पोर्ट्स और ब्रेकडांसिंग जैसे आधुनिक और युवा-आकर्षक खेलों को भी जगह दी गई है.
टोटल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं
इस महाद्वीपीय बहु-खेल प्रतियोगिता में कुल 11,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं. ये सभी खिलाड़ी अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न 43 खेल विधाओं में जोर आजमाइश करेंगे. खिलाड़ियों के साथ-साथ उनके सपोर्ट स्टाफ, कोच और अधिकारियों को मिलाकर यह संख्या और भी बड़ी हो जाती है.
भारत के समयानुसार कितने-कितने बजे मैच शुरू होंगे
जापान और भारत के समय (IST) में लगभग 3.5 घंटे का अंतर है, यानी जापान भारत से आगे है. अधिकांश महत्वपूर्ण खेल मुकाबले और सत्र भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 5:30 बजे से शुरू होकर दोपहर और शाम तक चलेंगे.
पिछले एशियन गेम्स कहां हुए थे
पिछला यानी 19वां एशियाई खेल संस्करण हांग्जो, चीन में आयोजित किया गया था.
भारत की क्या स्थिति थी, कितने मेडल जीते थे
हांग्जो एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल का प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा था. भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए कुल 107 पदक जीतकर इतिहास रचा था. इस शानदार टैली में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे.
एशियन गेम्स कितने साल बाद होते हैं
एशियाई खेलों का आयोजन सामान्यतः हर 4 साल के अंतराल पर किया जाता है.
अगले एशियन गेम्स कहां होंगे
जापान के बाद अगले यानी 21वें एशियाई खेलों की मेजबानी दोहा, कतर को सौंपी गई है.
क्या भारत में कभी आयोजन हुआ है
हां, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन दो बार हो चुका है. सबसे पहले साल 1951 में नई दिल्ली में पहले ऐतिहासिक एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया गया था. इसके बाद भारत ने साल 1982 में भी नई दिल्ली में ही 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी की थी.
क्रिकेट पहली बार शामिल हो रहा है या पहले भी शामिल हो चुका है?
क्रिकेट की एशियन गेम्स में यह कोई पहली एंट्री नहीं है, बल्कि यह पहले भी शामिल हो चुका है. इसे सबसे पहले साल 2010 के गुआंगज़ौ और फिर 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में खेला गया था. बीच में कुछ संस्करणों से हटने के बाद, इसे हांग्जो 2023 में दोबारा शामिल किया गया था जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे.
भारत के मैच कब-कब होंगे
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना अभियान 28 सितंबर 2026 को क्वार्टर फाइनल मुकाबले से शुरू करेगी. इसके बाद सफल रहने पर सेमीफाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा. टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित स्वर्ण पदक (फाइनल) और कांस्य पदक का मुकाबला 3 अक्टूबर 2026 को तय है.
किस-किस टीम से होंगे
भारत को सीधे शीर्ष वरीयता के आधार पर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है जहां उसका सामना ग्रुप चरण की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम से होगा. ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल जैसी टीमें हैं, जिनमें से कोई एक टीम भारत की प्रतिद्वंद्वी बन सकती है. फाइनल या सेमीफाइनल की राह में पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी पारंपरिक एशियाई क्रिकेट टीमों से मुकाबला हो सकता है.
भारतीय टीम में कौन-कौन खिलाड़ी शामिल हैं
एशियाई खेलों के लिए चुनी गई भारतीय पुरुष टीम की कमान युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर संभाल रहे हैं. टीम में भारत के कई प्रतिभावान और घरेलू सर्किट के शानदार टी20 विशेषज्ञ खिलाड़ी शामिल किए गए हैं.
जापान से फ्रैंडली मैच कब है? इसके पीछे का कारण क्या है
टूर्नामेंट से ठीक पहले मेजबानी कर रही जापान की राष्ट्रीय टीम के साथ अभ्यास व दोस्ताना मैच रखे जाते हैं. इसका मुख्य कारण खिलाड़ियों को वहां की पिचों, मौसम, आउटफील्ड और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का मौका देना है.
क्या जापान इंटरनेशनल टीम है?
हां, जापान की पुरुष क्रिकेट टीम एक आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम है जो आईसीसी से जुड़ी है. जापान क्रिकेट एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का एसोसिएट सदस्य है. हालांकि पारंपरिक रूप से जापान में क्रिकेट अधिक लोकप्रिय नहीं है, फिर भी वे एसोसिएट स्तर पर लगातार मुकाबले खेलते हैं.
क्या ये मैच इंटरनेशनल में काउंट होगा
एशियाई खेलों के इन क्रिकेट मुकाबलों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा आधिकारिक T20I (ट्वेंटी-20 इंटरनेशनल) का दर्जा प्राप्त होता है.
क्या एशियन गेम्स में आईसीसी की दखलअंदाजी होगी?
एशियन गेम्स का संचालन सीधे तौर पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) और जापान की आयोजन समिति द्वारा किया जाता है. हालांकि, खेल के नियमों, तकनीकी आचरण और रेफरी-अंपायर की नियुक्ति के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) और आईसीसी (ICC) के मानकों का पालन किया जाता है. इसे 'दखलअंदाजी' नहीं बल्कि सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए तकनीकी सहयोग कहा जाता है.