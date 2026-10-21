Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsian Para Games 2026 Day 3 Live Updates: गजब हो गया, एक इवेंट में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तीनों भारत ने जीते

Asian Para Games 2026 Day 3 Live Updates: गजब हो गया, एक इवेंट में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तीनों भारत ने जीते

Asian Para Games Live Updates: पैरा एशियन गेम्स 2026 में आज तीसरा दिन है. भारत अब तक 10 गोल्ड सहित 38 मेडल जीत चुका है. तीसरे दिन शीतल देवी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

Written By : नीरज शर्मा  | Updated at : 21 Oct 2026 09:26 AM (IST)

LIVE

Key Events
asian para games 2026 day 3 live updates 21 october india medal winners athletics ayush verma Asian Para Games 2026 Day 3 Live Updates: गजब हो गया, एक इवेंट में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तीनों भारत ने जीते
2026 एशियन पैरा गेम्स 2026 लाइव अपडेट
Source : ABP Live

Background

एशियन पैरा गेम्स 2026 में आज तीसरा दिन है. आज भारत के खिलाड़ी 10 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे. तीरंदाजी से लेकर एथलेटिक्स में आज मेडल की बरसात की उम्मीद होगी. अब तक भारत की झोली में 10 गोल्ड सहित 38 मेडल आ चुके हैं. अब तक भारत ने सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में जीते हैं.

तीसरे दिन तीरंदाजी में शीतल देवी और पायल नाग को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. वहीं सिमरन एथलेटिक्स में महिलाओं की 100  मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बना चुकी हैं. मेंस शॉट पुट  में आयुष वर्मा भी एक्शन में होंगे. आज विशेष रूप से एथलेटिक्स में भारत खूब सारे मेडल ला सकता है.

एथलेटिक्स में कई सारे फाइनल

पैरा एथलेटिक्स में आज भारतीय खिलाड़ी कई सारे फाइनल इवेंट्स में चुनौती पेश करेंगे. हाई जम्प में प्रवीण कुमार और बंटी गोल्ड और सिल्वर एकसाथ ला सकते हैं. जेवलिन थ्रो के फाइनल में मनजीत और सुखचैन एक्शन में दिखेंगे, वहीं महिलाओं और पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धाओं में भारत को आज मेडल मिल सकते हैं.

बैडमिंटन में कई सारे मेडल हो जाएंगे पक्के

बैडमिंटन में तुलसीमति मुरुगेसन, वे ही डबल्स में भी खेलती दिखेंगी. उनके अलावाक हार्दिक मक्कर, नवीन शिवकुमार सुकान्त कदम और सूर्यकांत यादव समेत भारत के कई सारे बैडमिंटन खिलाड़ी क्वार्टरफाइनल खेलेंगे. आज का मैच जीतकर ये सभी भारतीय खिलाड़ी कम से कम मेडल पक्का कर सकते हैं.

स्विमिंग में भारत अब तक 3 मेडल लाया है, लेकिन यह संख्या 21 अक्टूबर को बढ़ सकती है. वैष्णवी विनोद और देवांशी सतीजा फाइनल में नजर आएंगे. पावरलिफ्टिंग में आज भारत का सिर्फ एक एथलीट एक्शन में होगा. महिलाओं की 67 किलोग्राम इवेंट में कस्तूरी राजमानी मेडल के लिए दावेदारी पेश करेंगी.

09:26 AM (IST)  •  21 Oct 2026

Asian Para Games 2026 Day 3 Live Updates: कस्तूरी राजामनी तीसरे स्थान पर

महिलाओं की 67 किलोग्रराम पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में कस्तूरी राजामनी तीसरे स्थान पर चल रही हैं. पहले प्रयास में कस्तूरी ने 103 किलोग्राम वजन उठाया. कस्तूरी सिल्वर की लड़ाई लड़ सकती है, क्योंकि दक्षिण कोरिया की पावरलिफ्टर उनसे सिर्फ एक किलो आगे है.

  1. रुकसाना (उज्बेकिस्तान) - 120 किलोग्राम
  2. ह्योनगुई (दक्षिण कोरिया) - 104 किलोग्राम
  3. कस्तूरी (भारत) - 103 किलोग्राम
09:10 AM (IST)  •  21 Oct 2026

Asian Para Games 2026 Day 3 Live Updates: भाग्यश्री को सिल्वर

महिला शॉटपुट एफ34 इवेंट में भाग्यश्री जाधव ने सिल्वर मेडल जीत लिया है. उन्होंने 8.19 के बेस्ट थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया.

  1. लीजुआन (चीन) - 9.07 मीटर
  2. भाग्यश्री (भारत) - 8.18 मीटर
  3. केयून जू (चीन) - 7.56 मीटर
Load More
Tags :
Asian Para Games 2026 Asian Para Games Live
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के नाम जुड़ा दुनिया का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, टीम इंडिया से मिली हार
जिम्बाब्वे के नाम जुड़ा दुनिया का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, टीम इंडिया से मिली हार
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ, भारत ने 92 रनों से जीता तीसरा टी20; 3-0 से सीरीज
जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ, भारत ने 92 रनों से जीता तीसरा टी20; 3-0 से सीरीज
स्पोर्ट्स
प्रतिभा के धनी रहे ये 7 क्रिकेटर, लेकिन नहीं बना पाए बड़ा नाम
प्रतिभा के धनी रहे ये 7 क्रिकेटर, लेकिन नहीं बना पाए बड़ा नाम
स्पोर्ट्स
न्यूजीलैंड में 7 सालों से नहीं हारी टीम इंडिया, होश उड़ा देगा टी20 का रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड में 7 सालों से नहीं हारी टीम इंडिया, होश उड़ा देगा टी20 का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह बोले- 'उन पुलिसकर्मियों को नमन, जिन्होंने...'
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह बोले- 'उन पुलिसकर्मियों को नमन, जिन्होंने...'
दिल्ली NCR
'देश में गुंडाराज चल रहा है?' PM आवास के पास बनी मस्जिद को नोटिस, भड़की AIMIM
'देश में गुंडाराज चल रहा है?' PM आवास के पास बनी मस्जिद को नोटिस, भड़की AIMIM
विश्व
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing Case: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, हथियार मॉड्यूल का किया खुलासा, चार गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के नाम जुड़ा दुनिया का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, टीम इंडिया से मिली हार
जिम्बाब्वे के नाम जुड़ा दुनिया का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, टीम इंडिया से मिली हार
इंडिया
कोयंबटूर ब्लास्ट के पांच दोषियों को मिली पैरोल, BJP सीएम थलापति पर फायर, क्या कहा?
कोयंबटूर ब्लास्ट के पांच दोषियों को मिली पैरोल, BJP सीएम थलापति पर फायर, क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में दो सीनियर IPS अफसरों का तबादला, डीके ठाकुर को मिली नई जिम्मेदारी
UP में दो सीनियर IPS अफसरों का तबादला, डीके ठाकुर को मिली नई जिम्मेदारी
Home Tips
Wheat Storage Tips: क्या रखे-रखे गेहूं में पड़ जाता है घुन? नोट करें 4 आसान उपाय
क्या रखे-रखे गेहूं में पड़ जाता है घुन? नोट करें 4 आसान उपाय
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget