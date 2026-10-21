Asian Para Games 2026 Day 3 Live Updates: गजब हो गया, एक इवेंट में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तीनों भारत ने जीते
Asian Para Games Live Updates: पैरा एशियन गेम्स 2026 में आज तीसरा दिन है. भारत अब तक 10 गोल्ड सहित 38 मेडल जीत चुका है. तीसरे दिन शीतल देवी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.
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एशियन पैरा गेम्स 2026 में आज तीसरा दिन है. आज भारत के खिलाड़ी 10 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे. तीरंदाजी से लेकर एथलेटिक्स में आज मेडल की बरसात की उम्मीद होगी. अब तक भारत की झोली में 10 गोल्ड सहित 38 मेडल आ चुके हैं. अब तक भारत ने सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में जीते हैं.
तीसरे दिन तीरंदाजी में शीतल देवी और पायल नाग को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. वहीं सिमरन एथलेटिक्स में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बना चुकी हैं. मेंस शॉट पुट में आयुष वर्मा भी एक्शन में होंगे. आज विशेष रूप से एथलेटिक्स में भारत खूब सारे मेडल ला सकता है.
एथलेटिक्स में कई सारे फाइनल
पैरा एथलेटिक्स में आज भारतीय खिलाड़ी कई सारे फाइनल इवेंट्स में चुनौती पेश करेंगे. हाई जम्प में प्रवीण कुमार और बंटी गोल्ड और सिल्वर एकसाथ ला सकते हैं. जेवलिन थ्रो के फाइनल में मनजीत और सुखचैन एक्शन में दिखेंगे, वहीं महिलाओं और पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धाओं में भारत को आज मेडल मिल सकते हैं.
बैडमिंटन में कई सारे मेडल हो जाएंगे पक्के
बैडमिंटन में तुलसीमति मुरुगेसन, वे ही डबल्स में भी खेलती दिखेंगी. उनके अलावाक हार्दिक मक्कर, नवीन शिवकुमार सुकान्त कदम और सूर्यकांत यादव समेत भारत के कई सारे बैडमिंटन खिलाड़ी क्वार्टरफाइनल खेलेंगे. आज का मैच जीतकर ये सभी भारतीय खिलाड़ी कम से कम मेडल पक्का कर सकते हैं.
स्विमिंग में भारत अब तक 3 मेडल लाया है, लेकिन यह संख्या 21 अक्टूबर को बढ़ सकती है. वैष्णवी विनोद और देवांशी सतीजा फाइनल में नजर आएंगे. पावरलिफ्टिंग में आज भारत का सिर्फ एक एथलीट एक्शन में होगा. महिलाओं की 67 किलोग्राम इवेंट में कस्तूरी राजमानी मेडल के लिए दावेदारी पेश करेंगी.
Asian Para Games 2026 Day 3 Live Updates: कस्तूरी राजामनी तीसरे स्थान पर
महिलाओं की 67 किलोग्रराम पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में कस्तूरी राजामनी तीसरे स्थान पर चल रही हैं. पहले प्रयास में कस्तूरी ने 103 किलोग्राम वजन उठाया. कस्तूरी सिल्वर की लड़ाई लड़ सकती है, क्योंकि दक्षिण कोरिया की पावरलिफ्टर उनसे सिर्फ एक किलो आगे है.
- रुकसाना (उज्बेकिस्तान) - 120 किलोग्राम
- ह्योनगुई (दक्षिण कोरिया) - 104 किलोग्राम
- कस्तूरी (भारत) - 103 किलोग्राम
Asian Para Games 2026 Day 3 Live Updates: भाग्यश्री को सिल्वर
महिला शॉटपुट एफ34 इवेंट में भाग्यश्री जाधव ने सिल्वर मेडल जीत लिया है. उन्होंने 8.19 के बेस्ट थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया.
- लीजुआन (चीन) - 9.07 मीटर
- भाग्यश्री (भारत) - 8.18 मीटर
- केयून जू (चीन) - 7.56 मीटर