Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल खत्म हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन इसका विवाद अभी भी सुर्खियों में हैं. दरअसल, भारत को एशिया कप जीतने के बाद अभी तक टॉफी वापस नही की गई है. इस अजीब स्थिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के बीच तनाव बढ़ा दिया है. अब BCCI ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर ट्रॉफी जल्द नहीं मिली, तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) तक पहुंचेगा.

मोहसिन नकवी और ट्रॉफी विवाद की जड़

विवाद की शुरुआत एशिया कप फाइनल के बाद हुई थी, जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था. मैच के बाद आयोजित प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

दरअसल, नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के कारण टीम इंडिया ने उनसे ट्रॉफी नही लेने का फैसला किया था. इस घटनाक्रम के बाद एक अधिकारी ने ट्रॉफी को मंच से हटाकर मैदान से बाहर ले गया और तभी से यह ट्रॉफी विवाद चर्चा में है.

BCCI का अल्टीमेटम!

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस मुद्दे पर ANI से बात करते हुए कहा, "हमने दस दिन पहले एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) को औपचारिक रूप से पत्र लिखा था, जिसमें ट्रॉफी भारत को सौंपने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक हमें कोई जवाब नही मिला है. अगर 3 नवंबर तक ट्रॉफी नहीं मिलती, तो हम 4 नवंबर को दुबई में होने वाली ICC बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे."

सैकिया ने उम्मीद जताई कि ICC इस मामले में निष्पक्ष फैसला करेगा और भारत को न्याय दिलाएगा.

बिना ट्रॉफी के भारत ने ऐसे किया था सेलीब्रेट

भले ही असली ट्रॉफी टीम इंडिया के हाथों में नही आई, लेकिन खिलाड़ियों ने अपनी क्रिएटिव सेलिब्रेशन स्टाइल से फैंस का दिल जीत लिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम के साथ एक काल्पनिक ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया.

क्या ICC सुलझाएगा विवाद?

अब सबकी नजरें 4 नवंबर को होने वाली ICC की बैठक पर टिकी हैं. यदि BCCI का पक्ष स्वीकार किया गया, तो संभव है कि भारत को जल्द ही एशिया कप ट्रॉफी सौंप दी जाए, लेकिन अगर मामला और लंबा खिंचा, तो यह क्रिकेट राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बन सकता है.