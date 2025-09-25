हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सPAK vs BAN Live Streaming: पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच फाइनल की टिकट के लिए आज होगी सीधी भिड़ंत, जानिए कब और कहां देखें लाइव मैच

पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच 25 सितंबर को एशिया कप 2025 का महत्त्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच की विजेता टीम फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी. जानिए लाइव स्ट्रीमिंग और मैच डिटेल्स के बारे में सबकुछ

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Sep 2025 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

PAK vs BAN Live Streaming: एशिया कप 2025 अब अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. भारत पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है, वहीं श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. अब फाइनल का दूसरा टिकट पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले मुकाबले से तय होगा. दोनों टीमों की भिड़ंत आज यानी गुरुवार, 25 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी. यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति वाला है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी, वह सीधे फाइनल में जगह बना लेगी.

पहली बार भिड़ेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश

एशिया कप 2025 के मौजूदा संस्करण में पाकिस्तान और बांग्लादेश पहली बार आमने-सामने उतरेंगे. हाल ही में जुलाई में दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसे बांग्लादेश ने 2-1 से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. हालांकि हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का दबदबा रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 25 टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान ने 20 बार जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश सिर्फ 5 ही मैच जीत सका है.

इसलिए गुरुवार का मुकाबला पाकिस्तान के लिए पिछली हार का बदला लेने का मौका होगा, वहीं बांग्लादेश इस आत्मविश्वास के साथ उतरेगा कि उसने हाल ही में पाकिस्तान को हराया है.

कब और कहां देखें मुकाबला?

मैच की तारीख - गुरुवार, 25 सितंबर 2025

मैच का समय - शाम 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

टॉस का समय - शाम 7:30 बजे

स्थान - दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, यूएई

कहां देख सकते हैं Live Streaming?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस रोमांचक मुकाबले का प्रसारण Sony Sports Network के चैनलों पर लाइव होगा. वहीं ऑनलाइन दर्शकों के लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. फैंस मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर भी इसे आसानी से देख सकेंगे.

कौन बनेगा भारत का प्रतिद्वंद्वी?

भारत पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है और अब सभी की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं. अगर पाकिस्तान जीतता है, तो भारत-पाकिस्तान फाइनल देखने को मिलेगा, जो क्रिकेट फैंस के लिए सुपर संडे से कम नहीं होगा. वहीं अगर बांग्लादेश फाइनल में पहुंचता है, तो यह पहली बार होगा जब बांग्लादेश एशिया कप टी20 फाइनल में भारत से भिड़ेगा. 

Published at : 25 Sep 2025 09:35 AM (IST)
