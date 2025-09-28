Asia Cup Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा पर सभी की निगाहें हैं. दुबई में 28 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस महामुकाबले में अभिषेक न केवल टीम इंडिया को 9वीं बार खिताब दिलाने का लक्ष्य रखते हैं, बल्कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड की लिस्ट में कई नए नाम दर्ज करने के लिए भी तैयार हैं.

अभी तक इस टूर्नामेंट में छह मैचों में 309 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने के करीब हैं. फाइनल में अगर वह एक और दमदार पारी खेलते हैं, तो एक-दो नहीं बल्कि 11 बड़े T20I रिकॉर्ड उनके नाम हो सकते हैं.

अभिषेक के निशाने पर प्रमुख रिकॉर्ड

1. भारत के लिए एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन - विराट कोहली का 2014 T20 विश्व कप में 319 रन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभिषेक को सिर्फ 11 रन चाहिए.

2. पूरे मेंबर नेशन का सर्वाधिक रन - इंग्लैंड के फिल साल्ट ने 331 रन बनाए हैं. इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें 23 और रन बनाने होंगे.

3. एक T20I सीरीज/टूर्नामेंट में कुल सबसे ज्यादा रन - फिलहाल कनाडा के आरोन जॉनसन 402 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किए हैं, इस तोड़ने के लिए अभिषेक को 94 रन चाहिए.

4. लगातार 30 से ज्यादा रन - इस फाइनल मुकाबले में अगर एक बार फिर 30 रन से ऊपर की पारी खेलते हैं तो वह लगातार 8 बार 30 प्लस स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. फिलहाल वह रोहित शर्मा और मोहम्माद रिजवान के बराबर हैं.

5. भारत के लिए एशिया कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन - पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने एशिया कप के एक सीजन में 372 रन का रिकॉर्ड बनाया है. इसे तोड़ने के लिए 64 रन चाहिए.

6. एशिया कप एक सीजन में कुल सबसे ज्यादा रन - श्रीलंका के सनथ जयसूर्या के नाम यह रिकॉर्ड है उन्होंने 378 रन बनाए हैं. इसको पार करने के लिए अभिषेक को 70 रन और चाहिए.

7. सर्वाधिक बाउंड्री (चौके-छक्के) - आरोन जॉनसन का 65 बाउंड्री का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभिषेक को इस मुकाबले में 16 और बाउंड्री लगानी पड़ेंगी.

8. एशिया कप T20I में एक सीजन में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर - फाइनल में एक और अर्धशतक लगाने पर वह चार बार 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे.

9. एशिया कप T20I में भारत के लिए सर्वाधिक रन - यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम हैं, जिन्होंने 429 रन बनाए हैं. इसको पार करने के लिए अभिषेक को 121 रन चाहिए.

10. एशिया कप T20I में कुल सबसे ज्यादा रन - पथुम निसंका के नाम एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा रन (434 रन) बनाने का रिकॉर्ड है. इसको पीछे छोड़ने के लिए उन्हें 126 रनों की दरकार है.

11. पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अर्धशतक - अगर फाइनल में अभिषेक एक और बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाते हैं, तो वह पाकिस्तान के खिलाफ लगातार तीन बार अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनेंगे.

अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी. उनका ये फाइनल न केवल भारत को एशिया कप 2025 जिताने में मदद कर सकता है, बल्कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड की दौड़ में भी इतिहास रच सकता है.