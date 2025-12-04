Most catches In The Ashes: एशेज सीरीज में बल्ले और गेंद के अलावा एक और चीज हमेशा सुर्खियों में रहती है, वो है फील्डिंग. खासकर कैचिंग, जो मैच का रुख पलटने की ताकत रखती है. 140 साल से ज्यादा पुरानी इस प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन फील्डिंग से यादगार छाप छोड़ी है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

स्टीव स्मिथ का दबदबा

2010 से 2025 के बीच एशेज में खेलते हुए स्मिथ ने 38 मैचों की 71 पारियों में कुल 61 कैच पकड़े हैं. उनका प्रति पारी 0.859 कैच का औसत शानदार माना जाता है. स्लिप में उनकी बिजली-सी तेज रिफ्लेक्सेस और स्थिर हाथ उन्हें दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में शामिल करते हैं. स्मिथ अक्सर स्पिन और पेस दोनों तरह की गेंदबाजी पर समान सफलता से कैच लेते दिखते हैं, जो उनकी दक्षता को साबित करता है.

इयान बोथम - इंग्लैंड

लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं इंग्लैंड के प्रसिद्ध ऑलराउंडर इयान बोथम. जिन्होंने 1977 से 1989 के बीच खेले 32 एशेज मैचों में 54 कैच पकड़े. उनका प्रति पारी 0.87 कैच का औसत स्मिथ से भी बेहतर है. बोथम स्लिप कोर्डन में अपनी मजबूत पकड़ और तीव्र रिएक्शन के लिए जाने जाते थे. अंग्रेजी फैंस आज भी बोथम को सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं, बल्कि उनकी फील्डिंग के लिए भी याद करते हैं.

एलेन बॉर्डर - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलेन बॉर्डर ने 42 मैचों में 51 कैच पकड़कर लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है. बॉर्डर की सबसे बड़ी ताकत थी हर सिचुएशन में शांत रहकर मुश्किल कैच को भी आसान बनाना. उनके फील्डिंग स्टैंडर्ड ने आने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीमों के लिए बेंचमार्क सेट किया है.

ग्रेग चैपल और मार्क टेलर भी टॉप-5 में शामिल

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ग्रेग चैपल ने 48 कैच के साथ चौथा स्थान हासिल किया है, जबकि पूर्व कप्तान मार्क टेलर 46 कैच लेकर टॉप-5 में शामिल हैं. दोनों खिलाड़ियों ने स्लिप में गजब की सटीकता दिखाई और अपनी टीम को बार-बार सफलता दिलाई है.