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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआंध्र ओपन 2026 में जीत की दहलीज पर खालिन जोशी, करेंगे 4 साल के खिताबी सूखे का अंत

आंध्र ओपन 2026 में जीत की दहलीज पर खालिन जोशी, करेंगे 4 साल के खिताबी सूखे का अंत

Andhra Open 2026 Golf Championship: आंध्र ओपन में खालिन जोशी ने मजबूत बढ़त बना ली है और वे अपने 4 साल से चल रहे खिताबी सूखे का अंत करने के बहुत करीब हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Apr 2026 10:42 PM (IST)
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Andhra Open 2026 Golf Championship: विशाखापत्तनम में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि वाले आंध्र ओपन 2026 के तीसरे दिन खालिन जोशी ने एक अंडर 70 का स्कोर बनाया. तीसरे राउंड के बाद उनका कुल स्कोर सात अंडर 206 है और तीन शॉट की बढ़त के साथ पहले स्थान पर विराजमान हैं.

33 वर्षीय बेंगलुरु के खालिन जोशी (68-68-70), छह बार के विजेता रहे हैं. उन्होंने सप्ताह की शुरुआत डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई इवेंट में 68-68 के राउंड से की थी, अब अंतिम राउंड में मजबूत बढ़त के साथ उतरेंगे. दुबई निवासी यश मजमुदार (71-69-69) और दिल्ली के राशिद खान (70-72-67) चार अंडर 209 के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. मजमुदार ने 69 का स्कोर किया, जबकि राशिद ने दिन का सर्वश्रेष्ठ 67 स्कोर कर खिताब जीतने की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत की.

जोशी ने राउंड की खराब शुरुआत के बाद दमदार वापसी की, जहाँ उन्होंने शुरुआती होल्स में तीन बार तीन-पट कार दिए. इसके बाद उन्होंने सातवें होल पर एप्रोच शॉट के बाद गेंद को होल के बिल्कुल करीब रोकते हुए आसान बर्डी बनाई. 12वें पार-5 होल पर उन्होंने 15 फीट का पट डालते हुए महत्वपूर्ण ईगल दर्ज किया.

खालिन जोशी ने कहा, "शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन मैंने धैर्य बनाए रखा और अपनी बॉल स्ट्राइकिंग पर भरोसा किया. मैं ड्राइव अच्छी कर रहा हूं और आयरन शॉट्स मजबूत हैं, इसलिए पटिंग को उसी तरह बनाए रखना जरूरी है. खराब शुरुआत के बावजूद मैंने जिस तरह खुद को संभाला और बैक-नाइन में वापसी की, उससे संतुष्ट हूं. अंतिम राउंड में मैं पहले भी ऐसी परिस्थितियों में रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि मुझे अपने खेल पर ध्यान रखना है और अच्छे शॉट्स खेलने हैं, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी."

पार-5 सातवें होल को 477 यार्ड के पार-4 में परिवर्तित किया गया है, जिससे कोर्स का पार घटकर 71 हो गया है. सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र मजमुदार ने अपने अनोखे एक-हाथ वाले चिपिंग स्टाइल से प्रभावित किया और अंतिम होल तक दो शॉट के भीतर पहुंचते दिखे, लेकिन अंतिम होल पर बोगी के कारण वे फिर संयुक्त दूसरे स्थान पर रह गए.

दो बार के एशियन टूर विजेता राशिद ने 67 के मजबूत राउंड के साथ खिताबी दौड़ में वापसी की, जिसमें एक ईगल, पांच बर्डी और तीन बोगी शामिल रहे. कोलकाता के विराज मडप्पा (69-71-71), जो एशियन टूर के सबसे युवा भारतीय विजेता हैं और पिछले सीजन डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई विजेता रहे, दो अंडर 211 के स्कोर के साथ ग्रेटर नोएडा के अर्जुन शर्मा (71-70-70) के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर हैं. अर्जुन पीजीटीआई पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

वर्तमान में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में 55वें स्थान पर काबिज जोशी अब चार साल के खिताबी सूखे को खत्म करने की मजबूत स्थिति में हैं. उनका पिछला खिताब अगस्त 2022 में कोयंबटूर में आया था. तीन शॉट की बढ़त के साथ जोशी अब अंतिम राउंड में संयम बनाए रखते हुए अपने सातवें पेशेवर खिताब पर नजर रखेंगे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Apr 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Golf Khalin Joshi Andhra Open 2026 Golf Championship
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