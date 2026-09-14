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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअभिषेक शर्मा ने राशिद खान की निकाली हवा, 113 बल्लेबाजों को पछाड़कर बने नंबर-1

अभिषेक शर्मा ने राशिद खान की निकाली हवा, 113 बल्लेबाजों को पछाड़कर बने नंबर-1

राशिद खान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 43 गेंदों में 101 रन बनाए. 234.88 के स्ट्राइक रेट के साथ वो कम से कम 30 गेंद खेलने वाले 113 बल्लेबाजों में सबसे आगे निकल गए.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 14 Sep 2026 06:48 PM (IST)
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राशिद खान की गेंदों पर बड़े-बड़े बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अभिषेक शर्मा को उनकी स्पिन कुछ ज्यादा ही रास आती है. टीम इंडिया के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने राशिद के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जहां वो 113 बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर सबसे ऊपर पहुंच गए हैं. टी20 क्रिकेट में राशिद खान को दुनिया के खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में गिना जाता है. उनकी गेंदों पर बल्लेबाजों के लिए तेजी से रन बनाना बड़ी चुनौती होती है.  लेकिन, अभिषेक शर्मा ने राशिद के खिलाफ बिल्कुल अलग अंदाज दिखाया है. आंकड़ों के मुताबिक, राशिद के खिलाफ कम से कम 30 गेंदों का सामना करने वाले 113 बल्लेबाजों में अभिषेक का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है.

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43 गेंदों में बनाए 101 रन

अभिषेक ने T20 क्रिकेट में राशिद खान के खिलाफ अब तक 5 पारियों में बल्लेबाजी की है.  इस दौरान उन्होंने कुल 43 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 234.88 का रहा है, जो इस आंकड़े में शामिल सभी 113 बल्लेबाजों में सबसे बेहतर है. इतना ही नहीं, राशिद के खिलाफ अभिषेक सिर्फ एक बार आउट हुए हैं. यानी उन्होंने न सिर्फ राशिद की गेंदों पर तेजी से रन बनाए, बल्कि अपना विकेट भी काफी हद तक बचाकर रखा है. उनके आंकड़े बताते हैं कि वो राशिद की गेंदबाजी के खिलाफ कितने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं.

113 बल्लेबाजों में नंबर-1

अभिषेक का ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि इस आंकड़े में सिर्फ वही बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्होंने राशिद के खिलाफ कम से कम 30 गेंदें खेले हैं.  ऐसे 113 बल्लेबाजों के बीच 234.88 के स्ट्राइक रेट के साथ अभिषेक शर्मा नंबर-1 पर हैं. राशिद की स्पिन के खिलाफ अभिषेक की यह बल्लेबाजी भारत के लिए भी खास मायने रखती है. बाएं हाथ का ये बल्लेबाज शुरुआत से ही तेज रन बनाने के लिए जाना जाता है और राशिद जैसे गेंदबाज के खिलाफ उसका ये रिकॉर्ड उसकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की एक और झलक दिखाता है.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Rashid Khan Abhishek Sharma Rashid Khan T20
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