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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीWeb Seriesजयपुर में शुरू हुई ‘आश्रम 4’ की शूटिंग, फिर दिखेंगे बाबा निराला

जयपुर में शुरू हुई ‘आश्रम 4’ की शूटिंग, फिर दिखेंगे बाबा निराला

आश्रम 4’ की शूटिंग जयपुर में चल रही है. प्रकाश झा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और बॉबी देओल फिर बाबा निराला के रोल में नजर आएंगे. नए सीजन की कहानी को लेकर फैंस भी काफी इंतजार कर रहे हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 05 Oct 2026 08:04 PM (IST)
आश्रम 4’ की शूटिंग जयपुर में चल रही है. प्रकाश झा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और बॉबी देओल फिर बाबा निराला के रोल में नजर आएंगे. नए सीजन की कहानी को लेकर फैंस भी काफी इंतजार कर रहे हैं.

जयपुर में ‘आश्रम 4’ के नए सीजन की शूटिंग चल रही है. पुराने कलाकार भी लौट रहे हैं. अब कहानी में क्या नया मोड़ आएगा और बाबा निराला के साथ क्या होगा, इसका फैंस को इंतजार है.

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आश्रम 4’ की शूटिंग जयपुर में शुरू हो गई है. सीरीज की शूटिंग के लिए पूरी टीम यहां जुटी हुई है.
आश्रम 4’ की शूटिंग जयपुर में शुरू हो गई है. सीरीज की शूटिंग के लिए पूरी टीम यहां जुटी हुई है.
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सीरीज के नए सीजन को एक बार फिर प्रकाश झा डायरेक्ट कर रहे हैं. कहानी को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है.
सीरीज के नए सीजन को एक बार फिर प्रकाश झा डायरेक्ट कर रहे हैं. कहानी को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है.
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बॉबी देओल फिर बाबा निराला के रोल में नजर आएंगे. इस किरदार को लेकर फैंस के बीच पहले से काफी चर्चा है.
बॉबी देओल फिर बाबा निराला के रोल में नजर आएंगे. इस किरदार को लेकर फैंस के बीच पहले से काफी चर्चा है.
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नए सीजन में ‘आश्रम’ की कहानी आगे बढ़ेगी. बाबा निराला और बाकी किरदारों के साथ अब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा.
नए सीजन में ‘आश्रम’ की कहानी आगे बढ़ेगी. बाबा निराला और बाकी किरदारों के साथ अब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा.
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आश्रम’ से जुड़े कई पुराने कलाकार नए सीजन में भी नजर आएंगे. इससे कहानी के पुराने किरदार एक बार फिर साथ दिखाई देंगे.
आश्रम’ से जुड़े कई पुराने कलाकार नए सीजन में भी नजर आएंगे. इससे कहानी के पुराने किरदार एक बार फिर साथ दिखाई देंगे.
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कलाकार अपने-अपने सीन की शूटिंग कर रहे हैं. नए सीजन के कई हिस्सों पर काम जारी है.
कलाकार अपने-अपने सीन की शूटिंग कर रहे हैं. नए सीजन के कई हिस्सों पर काम जारी है.
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आश्रम 4’ को लेकर फैंस के बीच काफी इंतजार है. अब सभी की नजर नए सीजन की रिलीज पर टिकी है.
आश्रम 4’ को लेकर फैंस के बीच काफी इंतजार है. अब सभी की नजर नए सीजन की रिलीज पर टिकी है.
Published at : 05 Oct 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Aashram 4

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