एक्सप्लोरर
जयपुर में शुरू हुई ‘आश्रम 4’ की शूटिंग, फिर दिखेंगे बाबा निराला
आश्रम 4’ की शूटिंग जयपुर में चल रही है. प्रकाश झा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और बॉबी देओल फिर बाबा निराला के रोल में नजर आएंगे. नए सीजन की कहानी को लेकर फैंस भी काफी इंतजार कर रहे हैं.
जयपुर में ‘आश्रम 4’ के नए सीजन की शूटिंग चल रही है. पुराने कलाकार भी लौट रहे हैं. अब कहानी में क्या नया मोड़ आएगा और बाबा निराला के साथ क्या होगा, इसका फैंस को इंतजार है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Oct 2026 08:04 PM (IST)
Tags :Aashram 4
Web Series
7 Photos
'कोहरा 2' ही नहीं ये 5 क्राइम थ्रिलर भी दिमाग सन्न कर देंगी, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
Web Series
8 Photos
'विन्सेन्जो' से लेकर 'लिटिल वुमेन' तक ये है टॉप 7 के-ड्रामा, इन ओटीटी पर है अवेलेबल
Web Series
7 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिखना है सबसे अलग? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Web Series
8 Photos
'द 50' की इस कंटेस्टेंट ने 16 में की थी शादी 17 में बनी जुड़वा बेटों की मां, फिर लिया तलाक
Web Series
8 Photos
'कोहरा 2' की रिलीज से पहले देख डाले ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, क्लाइमेक्स देख होश उड़ जाएंगे
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
रेड फ्लैग वाले लेबल पर विजय वर्मा का रिएक्शन, बोले, ‘कोई दूसरा कलर लाओ’
मनोरंजन
रणवीर कपूर की 'रामायण' के सेट पर लगी आग, 'पति पत्नी और पंगा' के सेट को भारी नुकसान!
मनोरंजन
'दुपहिया 2' आई पसंद? ओटीटी पर बिल्कुल मिस न करें ये 5 सीरीज, छोटे शहरों की कहानी है खास
मनोरंजन
जेलर 2 का धमाकेदार ट्रेलर, रजनीकांत का स्वैग और विद्या बालन का दमदार अवतार, यूजर्स बोले- इतिहास रचेगा
Advertisement
Web Series
7 Photos
'कोहरा 2' ही नहीं ये 5 क्राइम थ्रिलर भी दिमाग सन्न कर देंगी, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
Web Series
8 Photos
'विन्सेन्जो' से लेकर 'लिटिल वुमेन' तक ये है टॉप 7 के-ड्रामा, इन ओटीटी पर है अवेलेबल