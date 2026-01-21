हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीWeb Series'कोहरा 2' की रिलीज से पहले देख डाले ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, क्लाइमेक्स देख होश उड़ जाएंगे

Crime Thriller Series: कोहरा 2 से पहले कई क्राइम थ्रिलर सीरीज आ चुकी हैं जो बेहद शानदार हैं. इन सीरीज को देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा. जानते हैं ये कहां अवेलेबल हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 12:28 PM (IST)
अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. कोहरा 2 के आने से पहले कुछ ऐसी जबरदस्त वेब सीरीज हैं जिन्हें देखकर आपका रोमांच दोगुना हो जाएगा. सस्पेंस, क्राइम और धांसू क्लाइमेक्स से भरपूर ये सीरीज आपको पूरा मजा देने वाली हैं.

अगर आपको क्राइम सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानियां पसंद हैं और आप कोहरा 2 का इंतजार कर रहे हैं तो उससे पहले ये वेब सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इन सभी की कहानियां इतनी मजबूत हैं कि आखिरी एपिसोड तक आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे.
सेक्रेड गेम्स ने भारत में वेब सीरीज का ट्रेंड ही बदल दिया था. गणेश गायतोंडे और पुलिस ऑफिसर सरताज सिंह की कहानी अंडरवर्ल्ड, राजनीति और क्राइम का जबरदस्त मेल है. हर एपिसोड में नया ट्विस्ट देखने को मिलता है. ये सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 21 Jan 2026 12:28 PM (IST)
