एक्सप्लोरर
'कोहरा 2' की रिलीज से पहले देख डाले ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, क्लाइमेक्स देख होश उड़ जाएंगे
Crime Thriller Series: कोहरा 2 से पहले कई क्राइम थ्रिलर सीरीज आ चुकी हैं जो बेहद शानदार हैं. इन सीरीज को देखकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा. जानते हैं ये कहां अवेलेबल हैं
अगर आप क्राइम थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. कोहरा 2 के आने से पहले कुछ ऐसी जबरदस्त वेब सीरीज हैं जिन्हें देखकर आपका रोमांच दोगुना हो जाएगा. सस्पेंस, क्राइम और धांसू क्लाइमेक्स से भरपूर ये सीरीज आपको पूरा मजा देने वाली हैं.
1/8
2/8
Published at : 21 Jan 2026 12:28 PM (IST)
Tags :Sacred Games Jamtara The Railway Men
Web Series
8 Photos
'कोहरा 2' की रिलीज से पहले देख डाले ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, क्लाइमेक्स देख होश उड़ जाएंगे
Web Series
8 Photos
क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, जियो हॉटस्टार पर मौजूद हैं एक से एक धांसू सीरीज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'...तो अमेरिका को लौटाने होंगे अरबों डॉलर', अमेरिकी SC के फैसले से पहले क्यों घबराए ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion