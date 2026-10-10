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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीWeb Seriesसाल के आखरी महीनों में रिलीज होगें ये 5 धांसू K ड्रामा, फौरन चेक कर लें लिस्ट

साल के आखरी महीनों में रिलीज होगें ये 5 धांसू K ड्रामा, फौरन चेक कर लें लिस्ट

2026 के आखिरी महीनों में कई नए कोरियन ड्रामा दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. किम सॉन हो, बे सूजी, गोंग यू और किम जी वॉन जैसे सितारों की ये सीरीज अपनी अलग कहानियों से दर्शकों का ध्यान खींचेंगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2026 03:16 PM (IST)
2026 के आखिरी महीनों में कई नए कोरियन ड्रामा दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. किम सॉन हो, बे सूजी, गोंग यू और किम जी वॉन जैसे सितारों की ये सीरीज अपनी अलग कहानियों से दर्शकों का ध्यान खींचेंगी.

2026के आखिरी महीनों में कोरियन ड्रामा के कई नए शो आने वाले हैं. इनमें मशहूर कलाकार नई कहानियों के साथ नजर आएंगे, जिनका दर्शकों को इंतजार है.

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साल के आखिरी महीनों में कई नए कोरियन ड्रामा रिलीज हो रहे हैं. इस साल कई नई सीरीज आने वाली हैं, जिनमें बड़े सितारों के साथ अलग-अलग तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी.
साल के आखिरी महीनों में कई नए कोरियन ड्रामा रिलीज हो रहे हैं. इस साल कई नई सीरीज आने वाली हैं, जिनमें बड़े सितारों के साथ अलग-अलग तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी.
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किम सॉन हो और बे सूजी की सीरीज 'पोर्ट्रेट्स ऑफ़ देलुसिओं ' का दर्शकों को बहुत बेसब्री से इंतजार है. इसकी कहानी साल 1935 के ग्योंगसॉन्ग की है. इसमें रहस्य से भरी कहानी देखने को मिलेगी.
किम सॉन हो और बे सूजी की सीरीज 'पोर्ट्रेट्स ऑफ़ देलुसिओं ' का दर्शकों को बहुत बेसब्री से इंतजार है. इसकी कहानी साल 1935 के ग्योंगसॉन्ग की है. इसमें रहस्य से भरी कहानी देखने को मिलेगी.
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'तंतरा ' में गोंग यू और सॉन्ग हये क्यो की जोड़ी नज़र आने वाली है. इस सीरीज की कहानी म्यूजिक की दुनिया पर आधारित है, जिसमें 1960 से 1980 के सालों का दौर दिखाया जाएगा.
'तंतरा ' में गोंग यू और सॉन्ग हये क्यो की जोड़ी नज़र आने वाली है. इस सीरीज की कहानी म्यूजिक की दुनिया पर आधारित है, जिसमें 1960 से 1980 के सालों का दौर दिखाया जाएगा.
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द परफेक्ट लाई में यू योन सियोक और सॉ ह्यून जिन की जोड़ी नज़र आएगी. इस ड्रामा की कहानी में कई ऐसे राज देखने को मिलेंगे, जो कहानी को दिलचस्प बनाएंगे.
द परफेक्ट लाई में यू योन सियोक और सॉ ह्यून जिन की जोड़ी नज़र आएगी. इस ड्रामा की कहानी में कई ऐसे राज देखने को मिलेंगे, जो कहानी को दिलचस्प बनाएंगे.
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'डॉक्टर एक्स ' में किम जी वॉन एक होशियार सर्जन का किरदार निभाएंगी. ड्रामा में उनका सामना अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार से होगा. इसमें यह देखना दिलचस्प रहेगा कि उनका किरदार इन मुश्किलों का सामना कैसे करता है.
'डॉक्टर एक्स ' में किम जी वॉन एक होशियार सर्जन का किरदार निभाएंगी. ड्रामा में उनका सामना अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार से होगा. इसमें यह देखना दिलचस्प रहेगा कि उनका किरदार इन मुश्किलों का सामना कैसे करता है.
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' द रीमैरेड एम्प्रेस ' में शिन मिन आह, जू जी हूं, ली जोंग सुक और ली से यंग जैसे कलाकार नजर आएंगे. इस ड्रामा में शाही परिवार, रिश्तों और सत्ता की कहानी देखने को मिलेगी.
' द रीमैरेड एम्प्रेस ' में शिन मिन आह, जू जी हूं, ली जोंग सुक और ली से यंग जैसे कलाकार नजर आएंगे. इस ड्रामा में शाही परिवार, रिश्तों और सत्ता की कहानी देखने को मिलेगी.
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इन पांचों ड्रामा में कई तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी, कहीं रोमांस होगा, तो कहीं रहस्य और शाही परिवारों की कहानी देखने को मिलेगी. अब दर्शकों को इन ड्रामा का जल्द से जल्द रिलीज होने का इंतजार है.
इन पांचों ड्रामा में कई तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी, कहीं रोमांस होगा, तो कहीं रहस्य और शाही परिवारों की कहानी देखने को मिलेगी. अब दर्शकों को इन ड्रामा का जल्द से जल्द रिलीज होने का इंतजार है.
Published at : 10 Oct 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Korean Drama

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