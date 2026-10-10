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साल के आखरी महीनों में रिलीज होगें ये 5 धांसू K ड्रामा, फौरन चेक कर लें लिस्ट
2026 के आखिरी महीनों में कई नए कोरियन ड्रामा दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. किम सॉन हो, बे सूजी, गोंग यू और किम जी वॉन जैसे सितारों की ये सीरीज अपनी अलग कहानियों से दर्शकों का ध्यान खींचेंगी.
2026के आखिरी महीनों में कोरियन ड्रामा के कई नए शो आने वाले हैं. इनमें मशहूर कलाकार नई कहानियों के साथ नजर आएंगे, जिनका दर्शकों को इंतजार है.
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Published at : 10 Oct 2026 03:16 PM (IST)
Tags :Korean Drama
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