हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीWeb Seriesसाल 2025 की वो वेब सीरीज जो अगर नहीं देखी तो अब जरूर देख लीजिए

साल 2025 की वो वेब सीरीज जो अगर नहीं देखी तो अब जरूर देख लीजिए

Must watch Web Series: 2025 की ये वेब सीरीज ड्रामा, थ्रिलर, हिस्ट्री, हॉरर और फैमिली इमोशन से भरपूर हैं. अगर आपने इन्हें मिस किया है तो अब जरूर देखिए. वरना एंटरटेनमेंट अधूरा रह जाएगा.

By : अमित भाटिया  | Updated at : 24 Dec 2025 08:45 PM (IST)
Must watch Web Series: 2025 की ये वेब सीरीज ड्रामा, थ्रिलर, हिस्ट्री, हॉरर और फैमिली इमोशन से भरपूर हैं. अगर आपने इन्हें मिस किया है तो अब जरूर देखिए. वरना एंटरटेनमेंट अधूरा रह जाएगा.

साल 2025 ओटीटी की दुनिया के लिए काफी खास रहा है. इस साल ऐसी वेब सीरीज आईं जिन्होंने ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया. कहीं फैमिली ड्रामा दिखा, कहीं क्राइम और थ्रिलर ने रोंगटे खड़े किए, तो कहीं हिस्ट्री और रियल स्टोरीज ने दिल छू लिया. अगर आप भी वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं और कुछ बेहतरीन शोज़ मिस कर चुके हैं तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है.

1/18
साल 2025 ओटीटी लवर्स के लिए जबरदस्त रहा हैं. इस साल हर प्लेटफॉर्म पर ऐसी-ऐसी वेब सीरीज आईं जिन्होंने एंटरटेनमेंट का लेवल ही बदल दिया. फैमिली ड्रामा से लेकर क्राइम, हिस्ट्री, थ्रिलर और हॉरर तक सब कुछ देखने को मिला. अगर आपने ये सीरीज अब तक नहीं देखीं तो अब जरूर अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए.
साल 2025 ओटीटी लवर्स के लिए जबरदस्त रहा हैं. इस साल हर प्लेटफॉर्म पर ऐसी-ऐसी वेब सीरीज आईं जिन्होंने एंटरटेनमेंट का लेवल ही बदल दिया. फैमिली ड्रामा से लेकर क्राइम, हिस्ट्री, थ्रिलर और हॉरर तक सब कुछ देखने को मिला. अगर आपने ये सीरीज अब तक नहीं देखीं तो अब जरूर अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए.
2/18
दुपहिया - प्राइम वीडियो , एक छोटे से परिवार की कहानी जहां बेटी के दहेज में दोपहिया देना है. इसी एक फैसले के आसपास जो ड्रामा, इमोशन और सिचुएशनल कॉमेडी बनती है वो आपको पूरा एंटरटेन करेगी. देसी टच वाली ये सीरीज दिल जीत लेती है.
दुपहिया - प्राइम वीडियो , एक छोटे से परिवार की कहानी जहां बेटी के दहेज में दोपहिया देना है. इसी एक फैसले के आसपास जो ड्रामा, इमोशन और सिचुएशनल कॉमेडी बनती है वो आपको पूरा एंटरटेन करेगी. देसी टच वाली ये सीरीज दिल जीत लेती है.
Published at : 24 Dec 2025 08:45 PM (IST)
Tags :
Dupahiya Adolescence The Hunt

Web Series फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म से लिया यू-टर्न (24.12.2025)
क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड बनाया | Vaibhav Suryavanshi | Cricket News
Raj Thackeray ने Uddhav के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! बोले- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती.'
36 गेंदों में शतक और 190 रन बनाकर Vaibhav Suryavanshi ने रचा इतिहास, Bihar ने बनाया इतिहास
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक, CM Yogi और BJP सकते में... सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
बॉलीवुड
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर शूरा खान के लिए नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका अरोड़ा शॉक्ड'
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका शॉक्ड'
विश्व
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
शिक्षा
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
ट्रेंडिंग
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget