Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 21 सितंबर का दिन, पढ़ें 12 राशियों का टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 21 सितंबर का दिन, पढ़ें 12 राशियों का टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions September 21 2025: टैरो कार्ड रीडिंग अतीत, वर्तमान या भविष्य आदि जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका मार्गदर्शन करती है. सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 20 Sep 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Predictions September 21 2025: टैरो कार्ड रीडिंग अतीत, वर्तमान या भविष्य आदि जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका मार्गदर्शन करती है. सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल.

21 सितंबर 2025 टैरो कार्ड राशिफल

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपका कहीं बाहर जाने के कार्यक्रम भी बन सकता है. जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो कि भविष्य की योजनाओं हेतु लाभप्रद होगा.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपका कहीं बाहर जाने के कार्यक्रम भी बन सकता है. जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो कि भविष्य की योजनाओं हेतु लाभप्रद होगा.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को कोई नया सौदा करते समय कागजात की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करने की जरूरत है. आज आपको कामकाज में अडचन का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने जीवनसाथी की बातों पर थोड़ा ध्यान दें.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को कोई नया सौदा करते समय कागजात की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करने की जरूरत है. आज आपको कामकाज में अडचन का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने जीवनसाथी की बातों पर थोड़ा ध्यान दें.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कानूनी मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है. शत्रु पक्ष आपकी गतिविधियों व ऊर्जा को देखकर ही परास्त हो जाएगा. ऋणों का पुर्ण भुगतान भी होगा.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कानूनी मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है. शत्रु पक्ष आपकी गतिविधियों व ऊर्जा को देखकर ही परास्त हो जाएगा. ऋणों का पुर्ण भुगतान भी होगा.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि जातकों के जीवन में आज तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा. इस हफ्ते यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो मित्रवर्ग से आपकी सहायता के लिए खुलकर आगे आएगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि जातकों के जीवन में आज तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा. इस हफ्ते यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो मित्रवर्ग से आपकी सहायता के लिए खुलकर आगे आएगा.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आपको इस अवधि में आमदनी को उच्च बनाने में समय लग सकता है. आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी काम चलता रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आपको इस अवधि में आमदनी को उच्च बनाने में समय लग सकता है. आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी काम चलता रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के मन में आज काफी उत्साह रहने वाला है. लेकिन, मन में आशंका की स्थिति बनी रहेगी. आपको सलाह है कि अपने क्रोध पर थोड़ा काबू पखें आपका क्रोध बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के मन में आज काफी उत्साह रहने वाला है. लेकिन, मन में आशंका की स्थिति बनी रहेगी. आपको सलाह है कि अपने क्रोध पर थोड़ा काबू पखें आपका क्रोध बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को वर्तमान स्थितिनुसार आपके व्यवसाय में उन्नति होती दिखाई देगी. इस दौरान आप कुछ भूमी भवन से संबंधित खरीद फरोख्त कर सकते हैं. आज आपके आकर्षण से दूसरे लोग प्रभावित होंगे.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को वर्तमान स्थितिनुसार आपके व्यवसाय में उन्नति होती दिखाई देगी. इस दौरान आप कुछ भूमी भवन से संबंधित खरीद फरोख्त कर सकते हैं. आज आपके आकर्षण से दूसरे लोग प्रभावित होंगे.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में समझदारी से कार्य करने की जरूरत है. आज वैवाहिक संबंधों में कटुता आ सकती है. मदिरापान से दूर रहना आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में समझदारी से कार्य करने की जरूरत है. आज वैवाहिक संबंधों में कटुता आ सकती है. मदिरापान से दूर रहना आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि जातकों को थोड़ा व्यावहारिक होने की जरूरत है. अति भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है. असंतुलित भोजन आहार के कारण, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आयेगी.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि जातकों को थोड़ा व्यावहारिक होने की जरूरत है. अति भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है. असंतुलित भोजन आहार के कारण, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आयेगी.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को नौकरी और व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है. किसी विशेष कार्य में विफलता के कारण मन में खिन्नता रहेंगी.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को नौकरी और व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है. किसी विशेष कार्य में विफलता के कारण मन में खिन्नता रहेंगी.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज ऐसा महसूस होगा की परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती जा रही है. सब कुछ आपके अनुकूल रहने वाला है. मांगलिक आयोजनों में भाग लेंगे.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज ऐसा महसूस होगा की परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती जा रही है. सब कुछ आपके अनुकूल रहने वाला है. मांगलिक आयोजनों में भाग लेंगे.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग फिलहाल, खुद को नई चीजों को लेकर उत्साहित नहीं कर पाएंगे. आपको की गयी गलती का अहसास होने लगेगा. स्वास्थ्य नरम रहेगा.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग फिलहाल, खुद को नई चीजों को लेकर उत्साहित नहीं कर पाएंगे. आपको की गयी गलती का अहसास होने लगेगा. स्वास्थ्य नरम रहेगा.
Published at : 20 Sep 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

