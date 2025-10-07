हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 8 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 8 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 8 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्य राशियों का जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 07 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Predictions 8 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्य राशियों का जानें राशिफल.

टैरो कार्ड भविष्यवाणियां 8 अक्टूबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज अपना काम समय पर ना पूरा करने की वजह से मेष राशि वालों के लिए हाथ से महत्वपूर्ण अवसर निकल सकते हैं. अपनी फैमली की सलाह माने और लापरवाही कम करें. अपने निर्णय समय पर लें.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज अपना काम समय पर ना पूरा करने की वजह से मेष राशि वालों के लिए हाथ से महत्वपूर्ण अवसर निकल सकते हैं. अपनी फैमली की सलाह माने और लापरवाही कम करें. अपने निर्णय समय पर लें.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज वृषभ राशि वाले किसी बड़ी समस्या से आसानी से राहत पा सकते हैं. आपने सही समय पर सही तरीका चुना जिससे आपकी समस्या का हल आसानी से निकल गया. अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग सही से करें.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज वृषभ राशि वाले किसी बड़ी समस्या से आसानी से राहत पा सकते हैं. आपने सही समय पर सही तरीका चुना जिससे आपकी समस्या का हल आसानी से निकल गया. अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग सही से करें.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का समय शानदार है. आपको जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. आपका वर्कप्लेस पर जल्द प्रमोशन हो सकता है.
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का समय शानदार है. आपको जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. आपका वर्कप्लेस पर जल्द प्रमोशन हो सकता है.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खास है. आज आपके लंबे समय से चल रहे चैलेंजेस का अंत हो सकता है. आपके लव रिलेशन सक्सेस नहीं हो पाएंगे. किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उसके सभी पहलुओं को जांच लें.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन खास है. आज आपके लंबे समय से चल रहे चैलेंजेस का अंत हो सकता है. आपके लव रिलेशन सक्सेस नहीं हो पाएंगे. किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उसके सभी पहलुओं को जांच लें.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को आज किसी की बात बुरी लग सकती है.प्रॉपर्टी पर चल रहा विवाद कोर्ट तक जा सकता है. लेकिन चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी. भगवान पर भरोसा रखें.
सिंह टैरो राशिफल: सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को आज किसी की बात बुरी लग सकती है.प्रॉपर्टी पर चल रहा विवाद कोर्ट तक जा सकता है. लेकिन चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी. भगवान पर भरोसा रखें.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि लंबे समय से आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे. किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करने से बचें.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि लंबे समय से आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे. किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा करने से बचें.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज आपको धैर्य का फल प्राप्त हो सकता है. किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आज आपको धैर्य का फल प्राप्त हो सकता है. किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को आज अपने आप को गलत संगत से दूर रखना होगा. आपकी गलत आदतों की वजह से आप परिवार से दूर हो सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाएं.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को आज अपने आप को गलत संगत से दूर रखना होगा. आपकी गलत आदतों की वजह से आप परिवार से दूर हो सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाएं.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वाले आज किसी का असली चेहरा देख कर आश्चर्य में आ सकते हैं. आपका विश्वास टूट सकता है. लड़ाई किसी भी चीज का रास्ता नहीं है अपनी वाणीको मधुर रखें.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वाले आज किसी का असली चेहरा देख कर आश्चर्य में आ सकते हैं. आपका विश्वास टूट सकता है. लड़ाई किसी भी चीज का रास्ता नहीं है अपनी वाणीको मधुर रखें.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वालों के आज का दिन शुभ रहेगा. आज आप स्थान, काम में परिवर्तन कर सकते हैं. इस चेंज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आपकी लव मैरिज करने की इच्छा को परिवार मना सकता है.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वालों के आज का दिन शुभ रहेगा. आज आप स्थान, काम में परिवर्तन कर सकते हैं. इस चेंज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आपकी लव मैरिज करने की इच्छा को परिवार मना सकता है.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन का अच्छा रहेगा. आज आपको आपके पुराने शानदार कर्मों का फल प्राप्त होगा. आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आज प्लैनिंग कर सकते हैं.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन का अच्छा रहेगा. आज आपको आपके पुराने शानदार कर्मों का फल प्राप्त होगा. आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आज प्लैनिंग कर सकते हैं.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वालों को आज कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उन्हें लाभ होगा. आज आप दोस्त आपकी कामयाबी से जल सकते हैं. आप अपने प्यार पर आज शक सकते हैं.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वालों को आज कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उन्हें लाभ होगा. आज आप दोस्त आपकी कामयाबी से जल सकते हैं. आप अपने प्यार पर आज शक सकते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Photo Gallery

Embed widget