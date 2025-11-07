हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Rashifal: शनिवार, 8 नवंबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: शनिवार, 8 नवंबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 8 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 07 Nov 2025 07:15 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 8 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 8 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत बातों पर ध्यान देना आवश्यक है. आपको अपनी योजनाओं में बदलाव करने की जरूरत है. स्वयं की कई बातों को नजरअंदाज करने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इन तकलीफों से राहत पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत बातों पर ध्यान देना आवश्यक है. आपको अपनी योजनाओं में बदलाव करने की जरूरत है. स्वयं की कई बातों को नजरअंदाज करने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इन तकलीफों से राहत पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातक अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाने की इच्छा रख सकते हैं. आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. जब आप अपने विचारों को स्पष्ट करेंगे, तभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सही योजना बना पाएंगे.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातक अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाने की इच्छा रख सकते हैं. आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. जब आप अपने विचारों को स्पष्ट करेंगे, तभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सही योजना बना पाएंगे.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि कामकाज की जगह और व्यक्तिगत जीवन में हो रहे बदलावों को लेकर मन में चिंता हो सकती है, लेकिन यह परिस्थिति आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त है. जो भी बदलाव सामने आ रहे हैं, उनका खुले दिल से स्वागत करें.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि कामकाज की जगह और व्यक्तिगत जीवन में हो रहे बदलावों को लेकर मन में चिंता हो सकती है, लेकिन यह परिस्थिति आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त है. जो भी बदलाव सामने आ रहे हैं, उनका खुले दिल से स्वागत करें.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, गुस्से और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. दिनभर उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. कुछ लोग आपके कामों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी निजी बातों को अनावश्यक रूप से साझा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, गुस्से और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. दिनभर उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. कुछ लोग आपके कामों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी निजी बातों को अनावश्यक रूप से साझा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि परिवार के लोगों की भावनात्मक जरूरतों को समझना आज कठिन हो सकता है. फिर भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें. कुछ निर्णय मन के अनुसार नहीं हो पाएंगे, जिससे परिवार में नाराजगी का माहौल बन सकता है. हालांकि, आपके प्रयासों से स्थिति में सुधार संभव है.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि परिवार के लोगों की भावनात्मक जरूरतों को समझना आज कठिन हो सकता है. फिर भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें. कुछ निर्णय मन के अनुसार नहीं हो पाएंगे, जिससे परिवार में नाराजगी का माहौल बन सकता है. हालांकि, आपके प्रयासों से स्थिति में सुधार संभव है.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आपके कार्यभार में कमी महसूस होगी. पैसों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा. परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्यों के साथ आप भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आपके कार्यभार में कमी महसूस होगी. पैसों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा. परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्यों के साथ आप भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि अपने विचारों और कार्यों के कारण पछतावा न हो, इसके लिए भावुक होकर कोई निर्णय न लें. जल्दबाजी या संवेदनशीलता से लिए गए फैसले नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इसलिए विचारपूर्वक और संयम के साथ आगे बढ़ें.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि अपने विचारों और कार्यों के कारण पछतावा न हो, इसके लिए भावुक होकर कोई निर्णय न लें. जल्दबाजी या संवेदनशीलता से लिए गए फैसले नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इसलिए विचारपूर्वक और संयम के साथ आगे बढ़ें.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, किसी करीबी मित्र से अचानक वाद-विवाद हो सकता है. अगर किसी के विचार आपसे अलग हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आपका विरोधी है. किसी परिस्थिति को देखने का उसका नजरिया आपसे भिन्न हो सकता है, इसलिए सहनशीलता रखें.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, किसी करीबी मित्र से अचानक वाद-विवाद हो सकता है. अगर किसी के विचार आपसे अलग हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आपका विरोधी है. किसी परिस्थिति को देखने का उसका नजरिया आपसे भिन्न हो सकता है, इसलिए सहनशीलता रखें.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालना फिलहाल लाभदायक लग सकता है, लेकिन भविष्य में समस्याएं बढ़ा सकता है. वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए जरूरी है. ईमानदारी से किया गया प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगा.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालना फिलहाल लाभदायक लग सकता है, लेकिन भविष्य में समस्याएं बढ़ा सकता है. वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए जरूरी है. ईमानदारी से किया गया प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगा.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि जो कार्य आपको सच्ची खुशी देते हैं, उन्हें अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं. जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने मन को प्रसन्न रखना भी आवश्यक है. बीच-बीच में विश्राम लेकर खुद को तरोताजा करें और नई ऊर्जा के साथ कार्य करें.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि जो कार्य आपको सच्ची खुशी देते हैं, उन्हें अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं. जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने मन को प्रसन्न रखना भी आवश्यक है. बीच-बीच में विश्राम लेकर खुद को तरोताजा करें और नई ऊर्जा के साथ कार्य करें.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आपके जीवन में कोई व्यक्ति मार्गदर्शक या सलाहकार के रूप में प्रवेश कर सकता है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. यदि आप संबंधों में केवल अपने फायदे की सोचेंगे, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं. सहयोग और समझदारी से रिश्ते निभाएं.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, आपके जीवन में कोई व्यक्ति मार्गदर्शक या सलाहकार के रूप में प्रवेश कर सकता है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. यदि आप संबंधों में केवल अपने फायदे की सोचेंगे, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं. सहयोग और समझदारी से रिश्ते निभाएं.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि कोई बड़ी परेशानी दूर हो सकती है. अपने काम पर पूरी एकाग्रता बनाए रखें और अपने निश्चय से विचलित न हों. कुछ मामलों में विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत न हारें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखें.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बताते हैं कि कोई बड़ी परेशानी दूर हो सकती है. अपने काम पर पूरी एकाग्रता बनाए रखें और अपने निश्चय से विचलित न हों. कुछ मामलों में विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत न हारें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखें.
Published at : 07 Nov 2025 07:15 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
शिक्षा
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
हेल्थ
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
यूटिलिटी
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget