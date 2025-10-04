हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 5 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 5 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Predictions 5 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्य राशियों का जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 04 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Tarot Card Predictions 5 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्य राशियों का जानें राशिफल.

टैरो कार्ड भविष्यवाणियां 5 अक्टूबर 2025

1/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन और आर्थिक मामलों में काफी शानदार रहने वाला है. आज आपको आर्थिक मामलों में काफी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाले हैं. आज आपकी लव लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन और आर्थिक मामलों में काफी शानदार रहने वाला है. आज आपको आर्थिक मामलों में काफी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाले हैं. आज आपकी लव लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.
2/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशिवालों जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है. पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशिवालों जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है. पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.
3/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का समय आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहेगा. आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. साथ ही आज आपको अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का समय आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहेगा. आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. साथ ही आज आपको अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा.
4/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशिवालों के लिए अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें. बोलचाल में कटुता न आने दें.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशिवालों के लिए अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें. बोलचाल में कटुता न आने दें.
5/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशिवालों के लिए आज आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. आज आप अपनी बुद्धि के बल पर कई कार्यों को काम कठिनाइयों से दूर कर लेंगे.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशिवालों के लिए आज आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. आज आप अपनी बुद्धि के बल पर कई कार्यों को काम कठिनाइयों से दूर कर लेंगे.
6/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही आज आपको अपने कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही आज आपको अपने कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.
7/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोग आज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. इसलिए थोड़ा संभलकर काम करें. आपने यदि किसी के साथ विश्वासघात किया तो उसकी सजा आपको मिल सकती है. आपको सलाह है कि संपत्ति के मामले में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी न करें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोग आज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. इसलिए थोड़ा संभलकर काम करें. आपने यदि किसी के साथ विश्वासघात किया तो उसकी सजा आपको मिल सकती है. आपको सलाह है कि संपत्ति के मामले में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी न करें.
8/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशिवालों के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. इस कारण आज लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं. साथ ही आज आपकी लोगों के साथ जान पहचान काफी बढ़ेगी. परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशिवालों के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. इस कारण आज लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं. साथ ही आज आपकी लोगों के साथ जान पहचान काफी बढ़ेगी. परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा.
9/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज अपनी सेहत का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. आपको स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज अपनी सेहत का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. आपको स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है.
10/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपने आसपास के लोगों से सतर्क होकर रहने की जरूरत है. आपको अपने करीबी दोस्तों से धोखा भी मिल सकता है. आज का दिन आर्थिक मामलों में कुछ अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है. इसलिए आज धन के मामले में थोड़ा संभलकर रहें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपने आसपास के लोगों से सतर्क होकर रहने की जरूरत है. आपको अपने करीबी दोस्तों से धोखा भी मिल सकता है. आज का दिन आर्थिक मामलों में कुछ अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है. इसलिए आज धन के मामले में थोड़ा संभलकर रहें.
11/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों अपने दोस्तों के साथ आज थोड़ा सावधानी के साथ रहने की जरूरत है. क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों अपने दोस्तों के साथ आज थोड़ा सावधानी के साथ रहने की जरूरत है. क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.
12/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए समय काफी चुनौती पूर्ण रहने वाला है. व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए समय काफी चुनौती पूर्ण रहने वाला है. व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.
Published at : 04 Oct 2025 02:00 PM (IST)
