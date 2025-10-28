कर्क टैरो राशिफल: कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज व्यवसाय में पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा. माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है. कामकाज में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें. ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिनकी वजह से आप भी भागदौड़ कर सकते हैं.