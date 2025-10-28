हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 29 अक्टूबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 29 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 28 Oct 2025 02:30 PM (IST)
टैरो कार्ड राशिफल 29 अक्टूबर 2025

मेष टैरो राशिफल: मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा. हां अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में सफलता मिलेगी. प्रफेशनल लाइफ में जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, वे आज खत्म हो जाएंगी और मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा.
वृषभ टैरो राशिफल: वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज खान पान और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी होगा अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. काम करने में सुख व सफलता प्राप्ति के योग हैं. आप अपनी प्रतिभा से दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब होंगे, इससे आपको भविष्य में लाभ होगा.
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप कम समय में अधिक काम करने में कामयाब हो सकते हैं क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत और पुरूषार्थ शक्ति बढ़ी हुई रहेगी. कार्यक्षेत्र में शत्रुओं को अच्छे से परास्त करेंगे और लाभ प्राप्ति के लिए परिजनों के साथ योजनाएं भी बनाएंगे.
कर्क टैरो राशिफल: कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज व्यवसाय में पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा. माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है. कामकाज में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें. ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिनकी वजह से आप भी भागदौड़ कर सकते हैं.
सिंह टैरो राशिफल: सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका सामना कठिनाइयों से हो सकता है. हालांकि तमाम वैर-विरोध का सामना करते हुए आप सभी परेशानियों को धीरे-धीरे पराजित कर डालेंगे. दोस्तों का साथ मिलने से राहत मिलेगी और नई सोच के साथ काम कर पाने में सफल होंगे.
कन्या टैरो राशिफल: कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपको हर काम संयम से करना चाहिए. व्यवसाय में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. धन लाभ व बचत के अच्छे योग बन रहे हैं. चल रहे विवादों को सुलझाने में सक्षम होंगे. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए लाभदायक होगी.
तुला टैरो राशिफल: तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घरेलू मामले में कुछ हद तक परेशानियां रह सकती हैं. माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है. परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी. किसी विवाद या कानूनी मामलों में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.
वृश्चिक टैरो राशिफल: वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज कुछ महत्त्वपूर्ण अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. गलत संगति या नशे की लत से बचें अन्यथा नुकसान हो सकता है. आज कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें. नौकरी में बदलाव की योजना सफल होगी और मजबूत नेटवर्क सिस्टम बनाने में कामयाब होंगे.
धनु टैरो राशिफल: धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज सामाजिक मान सम्मान की वृद्धि होगी. कार्य व व्यापार में लाभ के अवसर रहेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्यादा तर्क वितर्क करने से बचें.
मकर टैरो राशिफल: मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे. संतान पक्ष के वैवाहिक प्रयासों को सफलता मिलेगी. माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता रह सकती है. छात्र पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देंगे तो मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है.
कुंभ टैरो राशिफल: कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका एक गलत निर्णय परेशानी में डाल सकता हैं, सोच समझकर ही निर्णय लें. जमीन या किसी संपत्ति के मामलों में कोई व्यक्ति परेशानियां खड़ी कर सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता व सावधानी से आप बच सकते हैं. लव लाइफ वाले आपसी तालमेल को सुधारने का प्रयास करें.
मीन टैरो राशिफल: मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज किसी महिला के कारण आपको मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है. प्रेम प्रसंगों के लिहाज से यह समय तनावपूर्ण हो सकता है. क्रोध से बचें और पक्षियों को दाना डालें. घर पर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है.
