ये हैं दुनिया के पांच सबसे महंगे फाइटर जेट, चीन-अमेरिका-फ्रांस किस नंबर पर?

दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट कौनसे हैं? या किन देशों के पास कितने महंगे फाइटर जेट हैं? हम आपको उन्हीं फाइटर जेट के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, और जो युद्ध में उतरने के बाद दुश्मन को घुटने के बल लाने में सक्षम साबित होते हैं. आइए जानते हैं, 2025 में दुनिया के पांच चुनिंदा महंगे फाइटर जेट के बारे में..

लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर

Aero Time वेबसाइट के मुताबिक, दुनिया का सबसे महंगा जो फाइटर जेट है, उसका नाम लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर है. इस फाइटर जेट की कीमत 143 मिलियन डॉलर है. इसे अमेरिका ने साल 1996 से 2011 के बीच विकसित किया है. अब तक इस तरह के 195 फाइटर जेट बनाए जा चुके हैं. इसकी स्पीड MACH 2.25 है, और रेंज करीबन 1600 nmi है. इस विमान को सुपीरियरिटी फाइटर जेट के तौर पर काम किया है. यह एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिंगन्ल इंटेलिजेंस की क्षमताओं से लैस है.

डसॉल्ट राफेल

डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट दुनिया का दूसरा सबसे महंगा लड़ाकू हथियार है. इसकी कीमत 125 मिलियन डॉलर है. इसकी फ्रांस ने बनाया है. भारत, मिस्र और फ्रांस इस फाइटर जेट को उपयोग करते हैं. इसके साल 1986 में तैयार किया गया था. अबतक कुल 259 फाइटर जेट बनाए जा चुके हैं. इसकी स्पीड 1.8 MACH है और रेंज करीबन 2 हजार nmi है. इसे मल्टीरोल फाइटर जेट के तौर पर विकसित किया गया है.

यूरोफाइटर टाइफून

यूरोफाइटर टाइफून की कीमत 117 मिलियन डॉलर है. यह दुनिया का तीसरा सबसे महंगा फाइटर जेट है. इसे कई देश बनाते हैं. फिलहाल यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन फाइटर जेट का उपयोग करते हैं. इसे साल 1994 में तैयार किया गया था. अबतक 592 विमान बनाए जा चुके हैं. इसकी स्पीट 2.35 MACh है. इसकी रेंज 1800 नॉटिकल मील है. यह एक 4.5 जेनरेशन का मल्टीरोल फाइटर जेट है. उन्नत हथियारों से लोड है.

चेंगदू J-20

चीन के द्वारा तैयार चेंगदू J-20 फाइटर जेट दुनिया का चौथा सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है. इसे चीन की सेना उपयोग में लेती है. इसकी कीमत 110 मिलियन डॉलर है. अबतक 300 से ज्यादा विमान बनाए जा चुके हैं. इसकी स्पीड 2.0 MACH है. इसकी रेंज 3000 nmi है. यह चीन का पहला स्टील्त फाइटर जेट है. रडार से बचने में सक्षम है. ये डीप स्ट्राइक मिशन के लिए बेहद खास हथियार है. इस प्रोजेक्ट में जिन ने 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं. चीन इसे अन्य देशों के साथ साझा नहीं करता है.

लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II

लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II दुनिया का पांचवा सबसे महंगा फाइटर एयर जेट है. इसकी कीमत 109 मिलियन डॉलर है. इसे अमेरिका ने बनाया है. इसका निर्माण साल 2006 में किया था. अबतक 1100 एयरजेट तैयार किए जा चुके हैं. इसकी स्पीट MACH 1.6 है. इसकी रेंज करीबन 1500 nmi है. F-35 के A, B, और C वेरिएंट, सभी मायनों में अलग-अलग विमान हैं. सबसे महंगा F-35B है. इसे शॉर्ट टेक-ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग (STOVL) के लिए डिजाइन किया गया है.