हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचुनाव जीतने के लिए जंग लड़ रहे नेतन्याहू? ट्रंप की फटकार के बाद भी इजरायली PM क्यों किया बेरूत पर अटैक?

चुनाव जीतने के लिए जंग लड़ रहे नेतन्याहू? ट्रंप की फटकार के बाद भी इजरायली PM क्यों किया बेरूत पर अटैक?

Israel-Iran War: कहा जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध न करने की सलाह को नजरअंदाज कर अपने दक्षिणपंथी समर्थकों को खुश करना चाहते हैं.

By : प्रवीण यादव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Jun 2026 10:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नेतन्याहू आगामी चुनाव जीतने के लिए युद्ध को भुना रहे हैं।

पश्चिम एशिया में इजरायल युद्ध खत्म करने के लिए तेहरान के साथ जारी बातचीत के बीच लगातार अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है. वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दूसरे मोर्चे पर लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाइयों को लगातार बढ़ा रहे हैं. हालांकि, इजरायल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हाल ही में एक नाजुक सीजफायर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना की ओर से हमले किए जा रहे हैं.

ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इन हमलों के पीछे मकसद क्या है? वहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू इस साल अक्टूबर, 2026 में होने वाले संसदीय चुनाव को जीतने के लिए लगातार जंग लड़ रहे हैं.

क्या युद्ध से नेतन्याहू को हो रहा राजनीतिक फायदा?

यह भी कहा जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध न करने की सलाह को नजरअंदाज कर अपने दक्षिणपंथी समर्थकों को खुश करना चाहते हैं. क्योंकि युद्ध को फिर से शुरू करना बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अल्पकालिक राजनीतिक फायदा है, लेकिन इसे लेकर कई भयानक चुनौतियां इंतजार कर रही हैं.

बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ईरान के साथ लड़ाई फिर शुरू करना छोटे समय के लिए राजनीतिक लाभ दे रहा है. इससे उनकी सरकार और दक्षिणपंथी समर्थक खुश है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की सलाह को नजरअंदाज करते हुए हमले जारी रखे. 

राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई फटकार

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (7 जून, 2026) को इजरायल को बेरूत के बाहरी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने के लिए फटकार लगाई थी. जब ईरान ने जवाब में इजरायल पर मिसाइलें दागीं, तब ट्रंप ने इजरायल से संयम बरतने की अपील की. जबकि नेतन्याहू चुनावी ओपिनियन पोल में राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध दिखाकर अपनी कमजोर राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए की जुगत में लगे हैं. वहीं, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में हमला करने के लिए नेतन्याहू को गुस्से में भरी कॉल में ‘क्रेजी (Crazy)’ कहकर अपमानित किया था.

नेतन्याहू को किस बात है डर?

दरअसल, नेतन्याहू को डर है कि अगर ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ शांति समझौता कर लेगा, तो वह इजरायल के लिए खतरनाक होगा. इससे इजरायल के हाथ हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने में बंध सकते हैं. जबकि कुछ इजरायली विश्लेषकों का कहना है कि ईरान पर छोटे हमले से ट्रंप-ईरान वार्ता में इजरायल को बेहतर शर्तें मिल सकती हैं. 

यह भी पढ़ेंः ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट!

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 08 Jun 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
America Benjamin Netanyahu Lebanon ISRAEL IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चुनाव जीतने के लिए जंग लड़ रहे नेतन्याहू? ट्रंप की फटकार के बाद भी इजरायली PM क्यों किया बेरूत पर अटैक?
चुनाव जीतने के लिए जंग लड़ रहे नेतन्याहू? ट्रंप की फटकार के बाद भी इजरायली PM क्यों किया बेरूत पर अटैक?
विश्व
दुबई में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई मिनीबस, कई भारतीय मजदूरों समेत 7 की मौत
दुबई में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई मिनीबस, कई भारतीय मजदूरों समेत 7 की मौत
विश्व
PoK में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग, पाक सेना ने बरसाई गोलियां, 26 की मौत और 190 घायल
PoK में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग, पाक सेना ने बरसाई गोलियां, 26 की मौत और 190 घायल
विश्व
जमीन पर तबाही, आसमान में बारूद…, ईरान से इजरायल तक 24 घंटे के भीतर बदली मिडिल ईस्ट की तस्वीर
जमीन पर तबाही, आसमान में बारूद…, ईरान से इजरायल तक 24 घंटे में बदली मिडिल ईस्ट की तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
विश्व
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
क्रिकेट
Watch: रोड पर 'भीख' मांगने लगे युजवेंद्र चहल, शिखर धवन ने लगाई फटकार; वीडियो वायरल 
रोड पर 'भीख' मांगने लगे युजवेंद्र चहल, शिखर धवन ने लगाई फटकार; वीडियो वायरल 
टेलीविजन
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट, बोलीं- उस लड़की को मैं जानती हूं
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
एग्रीकल्चर
Azolla Farming: धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
शिक्षा
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget