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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखौफनाक मंजर! तिब्बत-नेपाल बॉर्डर पर फ्लैश फ्लड से भारी तबाही के बाद पहला VIDEO

खौफनाक मंजर! तिब्बत-नेपाल बॉर्डर पर फ्लैश फ्लड से भारी तबाही के बाद पहला VIDEO

नेपाल पुलिस ने बताया कि भीषण बाढ़ से अब तक 1,344 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग लापता है. हालांकि, बचाव दलों ने अब तक 13 हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 06 Sep 2026 05:17 PM (IST)
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  • नेपाल में बाढ़ से 1,344 लोगों की मौत, 5,000 लापता।
  • नेपाल-तिब्बत सीमा पर बाढ़ से भारी तबाही हुई है।
  • चीन-नेपाल के दफ्तर, इमारतें अब मलबे में बदल गईं।
  • बाढ़ के 11 दिन बाद भी बचाव कार्य जारी है।

नेपाल में पिछले महीने 26 अगस्त, 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से मची तबाही के 11 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. नेपाल पुलिस ने बताया कि इस त्रासदी के कारण देश में अब तक 1,344 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं.

वहीं, दूसरी तरफ, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर बाढ़ से मची तबाही के बाद का पहला दृश्य भी सामने आया है. जहां पहले चीन और नेपाल के अधिकारियों के ऑफिस और इमारतें हुआ करते थे, सैकड़ों लोगों का रोजाना आवागमन होता था, वो स्थान आज पूरी तरह से मची और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है.

बाढ़ की तबाही में बड़ी-बड़ी इमारतें लापता- अधिकारी

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने नेपाल-तिब्बत के बॉर्डर से भारी तबाही के बाद के दृश्य साझा किए. वीडियो में बाढ़ की वजह से इलाके में फैले मिट्टी और मलबे के ढेर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. वहीं, एक अधिकारी ने पीटीआई से बातचीत में कहा, ‘ये बहुत ही अनोखा स्थान हुआ करता था, लेकिन इस भयानक त्रासदी के बाद आप नहीं बता सकते कि नेपाल और चीन के बीच सीमा कहां है. मैं चीन के सीमा क्षेत्र के भीतर खड़ा हूं, लेकिन इमारतें कहां हैं?’ 

उन्होंने कहा, ‘जिन इमारतों में विस्तृत मुद्दों पर काम होते थे, चीनी अधिकारियों के दफ्तर हुआ करते थे और सैकड़ों की संख्या में लोग इस जगह का इस्तेमाल चीन में प्रवेश करने और यहां से बाहर निकलने के लिए करते थे, लेकिन अब वे सब पूरी तरह से लापता हो गए हैं. मलबे के ढ़ेर में बदल चुके हैं.’

यह त्रासदी लोगों के मन में बुरी याद बनकर रह गई- अधिकारी

अधिकारी ने कहा, ‘बाढ़ की वजह से मची तबाही को साफ तौर पर देखा जा सकता है. यह वही जगह है, जहां से भीषण बाढ़ होते हुए आई थी और इस जगह पर जो भी ढ़ांचे बने थे, उन सब को तबाह कर दिया. निश्चित रूप से नेपाल को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, इसके साथ ही, चीन को भी नुकसान हुआ है.’

उन्होंने कहा, ‘यह नुकसान मामूली नहीं है. 26 अगस्त के बाद से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी इस इलाके को साफ करने में जुटे हुए हैं, लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है. दुनिया भर के लोगों की यादों में यह त्रासदी एक बेहद गहरी और बुरी याद बनकर रह गई है, जिन्होंने इस जगह को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा.’ 

यह भी पढ़ेंः 'आतंक से नक्सलवाद तक कसी नकेल', शाह ने बताया कैसे मजबूत हुई आंतरिक सुरक्षा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 06 Sep 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Tibet Nepal Floods CHINA NEPAL
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