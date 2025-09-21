अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने फैसलों और बयानों से दुनिया को चौंका रहे हैं. इस बार उनके प्रशासन ने अफगानिस्तान की नीति में बदलाव करते हुए बगराम एयरबेस को फिर से सक्रिय करने पर विचार शुरू कर दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता, तो बहुत बुरा होगा."

बगराम एयरबेस 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना का प्रमुख सैन्य ठिकाना रहा है. यह एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की 20 साल की उपस्थिति के दौरान मुख्य आधार था. 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था. ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन इस एयरबेस पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है और इस संबंध में अफगानिस्तान के साथ बातचीत चल रही है.

तालिबान और अफगान अधिकारियों की प्रतिक्रिया

तालिबान शासन ने ट्रंप की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. अफगान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा. सरकारी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ राजनयिक के हवाले से बताया कि अमेरिका और अफगानिस्तान को द्विपक्षीय सम्मान और साझा हितों पर आधारित आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की दिशा में बातचीत करनी चाहिए.

ट्रंप ने की थी जो बाइडेन की आलोचना

ट्रंप ने अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के समय भी बगराम एयरबेस को छोड़ने को लेकर जो बाइडेन की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि अमेरिका इसे फिर से हासिल करना चाहता है. ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन के परमाणु ठिकानों के नजदीक होने के कारण बगराम एयरबेस पर अमेरिकी नियंत्रण उनके लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है.

काबुल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित बगराम एयरबेस, अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन बलों का मुख्य सैन्य अड्डा रहा है और इसे फिर से हासिल करने की योजना अमेरिका की अफगानिस्तान नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है.

ये भी पढ़ें-

'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी