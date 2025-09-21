हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप

अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप

अमेरिका बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करना चाहता है. ट्रंप की चेतावनी के बाद अफगानिस्तान ने विरोध जताया है. यह एयरबेस चीन के नजदीक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 21 Sep 2025 12:01 PM (IST)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने फैसलों और बयानों से दुनिया को चौंका रहे हैं. इस बार उनके प्रशासन ने अफगानिस्तान की नीति में बदलाव करते हुए बगराम एयरबेस को फिर से सक्रिय करने पर विचार शुरू कर दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता, तो बहुत बुरा होगा."

बगराम एयरबेस 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना का प्रमुख सैन्य ठिकाना रहा है. यह एयरबेस अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की 20 साल की उपस्थिति के दौरान मुख्य आधार था. 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था. ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन इस एयरबेस पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है और इस संबंध में अफगानिस्तान के साथ बातचीत चल रही है.

तालिबान और अफगान अधिकारियों की प्रतिक्रिया

तालिबान शासन ने ट्रंप की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. अफगान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा. सरकारी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ राजनयिक के हवाले से बताया कि अमेरिका और अफगानिस्तान को द्विपक्षीय सम्मान और साझा हितों पर आधारित आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की दिशा में बातचीत करनी चाहिए.

ट्रंप ने की थी जो बाइडेन की आलोचना

ट्रंप ने अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के समय भी बगराम एयरबेस को छोड़ने को लेकर जो बाइडेन की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि अमेरिका इसे फिर से हासिल करना चाहता है. ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन के परमाणु ठिकानों के नजदीक होने के कारण बगराम एयरबेस पर अमेरिकी नियंत्रण उनके लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है.

काबुल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित बगराम एयरबेस, अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन बलों का मुख्य सैन्य अड्डा रहा है और इसे फिर से हासिल करने की योजना अमेरिका की अफगानिस्तान नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है.

ये भी पढ़ें-

'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी

Published at : 21 Sep 2025 12:01 PM (IST)
Tags :
USA Donald Trump Afghanistan Taliban Bagram Airbase Afghanistan  DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
हेल्थ
Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget