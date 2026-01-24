अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है. इस बार उन्होंने कनाडा को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अगर कनाडा अमेरिका समर्थित सुरक्षा योजनाओं से दूरी बनाकर चीन के करीब गया, तो चीन उसे एक साल के भीतर निगल जाएगा. ट्रंप का यह बयान कनाडा द्वारा उनके प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट का विरोध किए जाने के बाद सामने आया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा ग्रीनलैंड के ऊपर गोल्डन डोम बनाए जाने का विरोध कर रहा है, जबकि यह परियोजना कनाडा की सुरक्षा भी करती. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय कनाडा ने चीन के साथ व्यापार को प्राथमिकता दी है. ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चीन कनाडा को पहले ही साल में खत्म कर देगा.

अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में तनाव

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है. हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वैश्विक राजनीति पर बोलते हुए कहा था कि दुनिया अब बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश कर चुकी है और नियम आधारित व्यवस्था कमजोर हो रही है. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की टैरिफ नीति और दबाव की राजनीति का भी विरोध किया था.

मार्क कार्नी पर निशाना साधा

डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में दिए अपने भाषण में मार्क कार्नी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कनाडा को अमेरिका का आभारी होना चाहिए. ट्रंप के मुताबिक अमेरिका कनाडा को सुरक्षा जैसी कई सुविधाएं मुफ्त में देता है. उन्होंने यहां तक कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से ही सुरक्षित है और उसे यह बात याद रखनी चाहिए.

कनाडा और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां

इस बीच कनाडा और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियां अमेरिका को और ज्यादा खटक रही हैं. 17 जनवरी को प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की थी. इस समझौते के तहत कनाडा को करीब 7 अरब डॉलर के नए निर्यात बाजार मिलने की बात कही गई है. कनाडा सरकार का कहना है कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में वह अपने व्यापारिक साझेदारों में विविधता लाना चाहता है और चीन इसमें अहम भूमिका निभा सकता है.इस समझौते के तहत कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले 100 फीसदी टैरिफ में कटौती पर सहमति दी है, जबकि बदले में चीन कनाडा के कृषि उत्पादों, खासकर कैनोला बीज पर टैरिफ को 84 फीसदी से घटाकर करीब 15 फीसदी करेगा. साथ ही चीन से कनाडा आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या पर भी एक सीमा तय की गई है.

मार्क कार्नी के बयान से टेंशन में अमेरिका

मार्क कार्नी ने यहां तक कहा कि मौजूदा हालात में चीन अमेरिका की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है. उनके इस बयान ने वॉशिंगटन की चिंता और बढ़ा दी है. फिलहाल कनाडा को अमेरिकी टैरिफ का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें धातुओं पर 50 फीसदी और गैर-अमेरिकी कारों पर 25 फीसदी शुल्क शामिल है.

