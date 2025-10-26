हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा

'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा

Trump eyes Pakistan-Afghanistan truce: ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में झड़पें शुरू हुई हैं, लेकिन वे दोनों देशों के नेताओं को जानते हैं और भरोसा है कि मामला जल्द सुलझ जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Oct 2025 03:35 PM (IST)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव को 'बहुत जल्दी' खत्म कर सकते हैं. ट्रंप ने यह बात मलेशिया में आयोजित कंबोडिया–थाईलैंड शांति समझौते के हस्ताक्षर समारोह के दौरान कही.

ट्रंप ने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, मेरी सरकार ने सिर्फ आठ महीनों में आठ युद्ध खत्म किए हैं. हम हर महीने एक युद्ध खत्म कर रहे हैं. अब सिर्फ एक बचा है - पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद - लेकिन मैं उसे भी बहुत जल्दी सुलझा लूंगा.' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में झड़पें शुरू हुई हैं, लेकिन वे दोनों देशों के नेताओं को जानते हैं और भरोसा है कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा. अपने भाषण के अंत में ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन ने जो किया, वैसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर सका. उन्होंने कहा, बाकी राष्ट्रपति युद्ध शुरू करते हैं, हम उन्हें खत्म करते हैं - यही फर्क है.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ा तनाव
हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा पर झड़पें बढ़ी हैं. यह 2,611 किलोमीटर लंबी सीमा ब्रिटिश हुकूमत के समय तय की गई थी, जिसे अफगानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर ड्रोन और फाइटर जेट्स से हमले किए, जबकि तालिबान लड़ाकों ने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया.

कंबोडिया–थाईलैंड शांति समझौता
ट्रंप समारोह में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के मौके पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा, 'हमने वो कर दिखाया जो लोग कहते थे असंभव है. इस एक समझौते से ही लाखों लोगों की जान बची है. यह दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है.' ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं की 'साहसिक पहल' की सराहना की और कहा कि अमेरिका ने इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

'फोन कॉल से रोका 32 साल पुराना संघर्ष'
ट्रंप ने बताया कि इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें हुई थीं, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप से हिंसा रुक गई. उन्होंने कहा, 'मैं उस समय स्कॉटलैंड में था और पूरे दिन फोन पर दोनों नेताओं से बात की. यह अविश्वसनीय था कि सब कुछ कितनी जल्दी सुलझ गया.' शांति संधि के साथ ही ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका ने कंबोडिया के साथ व्यापारिक समझौता और थाईलैंड के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर करार किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के साथ तब तक मजबूत व्यापारिक संबंध रखेगा, जब तक वे शांति बनाए रखेंगे.

Published at : 26 Oct 2025 03:26 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US PRESIDENT
