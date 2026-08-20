अमेरिका में पुलिस के हेलिकॉप्टर से टकराने के बाद पायलट की मौत, रनवे के पास हुआ हादसा

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पुलिस के हेलिकॉप्टर से टक्कर के बाद हवाई जहाज के पायलट की मौत हो गई, लेकिन हेलिकॉप्टर में सवार दोनों स्टेट पुलिसकर्मी बच गए. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को एक छोटे एयरपोर्ट पर रनवे के पास ये हादसा हुआ.

पेंसिल्वेनिया के कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज बिवेन्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जहाज रनवे पर नीचे आ रहा था और इसी दौरान एक हेलिकॉप्टर से टकरा गया. FAA और NTSB ने इसे हवा में हुई टक्कर बताया, लेकिन स्टेट पुलिस ने यह साफ नहीं किया कि जहाज जमीन से ऊपर था या नहीं. उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी तेज लगी कि जहाज कई टुकड़ों में बंट गया. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि पायलट ही अकेला व्यक्ति था जो उस वक्त जहाज में सवार था.

पुलिस कमिश्नर का बयान

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार फिलाडेल्फिया से लगभग 110 मील (170 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में कार्लिस्ल के छोटे से एयरपोर्ट पर हुए क्रैश में बेल 407 हेलिकॉप्टर और सेसना 150 शामिल थे. बिवेंस के अनुसार, सेसना 2 सीटों वाला विमान है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रेनिंग के लिए किया जाता है. बिवेंस ने बताया कि हेलिकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट अंदर ही फंस गए थे. तब एक पायलट ने खिड़की को धक्का देकर खोला और दूसरे को खिड़की के जरिए बाहर निकलने में मदद की. उन्होंने बताया कि हेलिकॉप्टर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था.

गवर्नर ने क्या कहा

इस मामले को लेकर पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने कहा, "आज रात हालात और भी बुरे हो सकते थे. हमारी स्टेट पुलिस फैमिली के लिए आज की रात और भी दुखद हो सकती थी." अधिकारियों की तरफ से क्रैश में मारे गए व्यक्ति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. मृतक के परिवार वालों को इसकी सूचना देने के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी. FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इसकी जांच कर रहा है. ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने कहा कि वे लगातार गवर्नर के संपर्क में हैं.

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