न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में जीत के ये 3 बड़े दावेदार, जोहरान ममदानी के खिलाफ हैं ट्रंप, जानें किसका पलड़ा भारी
New York Mayor Election: न्यूयॉर्क मेयर पद के लिए तीन बड़े दावेदार हैं. इसमें जोहरान ममदानी के साथ एंड्र्यू कुओमो और कर्टिस सिल्वा का नाम शामिल है.
न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के लिए मंगलवार (4 नवंबर) को चुनाव होगा. भारतीय मूल के जोहरान ममदानी मेयर पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ हैं. ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर ममदानी मेयर बने तो वे न्यूयॉर्क के फंड्स में कटौती कर देंगे. अहम बात यह भी है कि ममदानी के साथ-साथ मेयर पद के लिए दो और बड़े दावेदार हैं.
ममदानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाषण देने की वजह से काफी चर्चा में रहे हैं. ट्रंप भी ममदानी को पसंद नहीं करते हैं. हालांकि इसके बावजूद वे मेयर पद के बड़े दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं. भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार दोपहर 3.30 बजे मेयर पद के लिए वोटिंग शुरू होगी.
न्यूयॉर्क सिटी मेयर के लिए किस तरह होता है चुनाव
न्यूयॉर्क में 'रैंक्ड-चॉइस वोटिंग' सिस्टम लागू है. इसके तहत वोटर तीनों उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करते हैं, यानी कि पहला नंबर पर कौन, दूसरे पर कौन और तीसरी पसंद कौन होगा. अगर किसी को पहली पसंद में 50 प्रतिशत वोट नहीं मिले तो सबसे कम वोट पाने वाला बाहर हो जाता है. इसके बाद वोट दूसरी पसंद के आधार पर बांटे जाते हैं. यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट नहीं आते. इसी वजह से फाइनल रिजल्ट आने में करीब एक हफ्ते का समय लग जाता है.
मेयर पद के लिए ये तीन बड़े दावेदार
भारतीय मूल के जोहरान ममदान पहले दावेदार माने जा रहे हैं. वे फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं. ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं. दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो हैं. वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का ही हिस्सा रहे हैं. वहीं तीसरे नंबर पर रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा हैं.
