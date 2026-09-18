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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका में भीषण विमान हादसा, खेत में गिरा F-16 फाइटर जेट

अमेरिका में भीषण विमान हादसा, खेत में गिरा F-16 फाइटर जेट

अमेरिका के मिशिगन में प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान टेक्सास का F-16 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में पायलट ने विमान से सुरक्षित इजेक्ट कर लिया और उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 18 Sep 2026 08:30 AM (IST)
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अमेरिका के मिशिगन में नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान टेक्सास का एक F-16 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसा गुरुवार को ग्रामीण इलाके में हुआ. सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, दुर्घटना से पहले पायलट ने विमान से सुरक्षित इजेक्ट कर लिया. पायलट को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है.

ट्रेनिंग अभ्यास में शामिल था विमान

149वें फाइटर विंग के पब्लिक अफेयर्स विशेषज्ञ सार्जेंट डेरेक गुटिरेज ने बताया कि F-16 विमान मिशिगन के एल्पेना में स्थित नेशनल गार्ड बेस पर प्रशिक्षण अभ्यास में हिस्सा ले रहा था. यह इलाका डेट्रॉयट से करीब 190 मील यानी लगभग 305 किलोमीटर उत्तर में है.

गुटिरेज ने पायलट की पहचान और उसे आई किसी चोट के बारे में जानकारी देने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि सैन्य नीति के तहत इन जानकारियों को जारी नहीं किया जा सकता.

ग्रामीण इलाके में तेज धमाके की आवाज

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनने की जानकारी दी. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में आसमान में काले धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया.

स्थानीय निवासी वेंडी सोबेक ने बताया कि उन्होंने और उनके पति ने अपने ग्रामीण घर से कुछ ही दूरी पर "बहुत तेज धमाके" की आवाज सुनी.

सड़क किनारे समझा कार हादसा

वेंडी सोबेक ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि उनके घर के बाहर सड़क पर कोई कार दुर्घटना हुई है. उन्होंने कहा, "हमें लगा कि हमारे घर के बाहर कार हादसा हुआ है. हमने काले धुएं का बड़ा गुबार देखा. हमें समझ नहीं आया कि यह क्या था, इसलिए मेरे पति अपने पिकअप ट्रक से वहां गए और उन्होंने देखा कि क्या हुआ है."

सोबेक के मुताबिक, घटनास्थल पर खेत में विमान का मलबा दिखाई दे रहा था. उन्होंने कहा, आप खेत में विमान का मलबा देख सकते थे. लगातार धमाके हो रहे थे.

हादसे के कारणों की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. सैन्य अधिकारियों ने पायलट की स्थिति और दुर्घटना से जुड़े अन्य विवरणों पर कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है.

टेक्सास मिलिट्री डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने कहा कि घटना की जांच चल रही है. एयरफोर्स के अनुसार, F-16 फाइटिंग फाल्कन एक कॉम्पैक्ट, मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो बहुत आसानी से मुड़ने और पैंतरेबाजी करने में सक्षम है और इसने हवा से हवा में लड़ाई और हवा से जमीन पर हमले में खुद को साबित किया है।

यह भी पढ़िएः UPI विवाद: राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP अध्यक्ष - ‘विपक्ष की बेचैनी...’

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 08:30 AM (IST)
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