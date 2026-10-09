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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबाली में 35 भारतीयों को क्यों हुई जेल; सजा के बाद इंडोनेशिया से भेजे जाएंगे

बाली में 35 भारतीयों को क्यों हुई जेल; सजा के बाद इंडोनेशिया से भेजे जाएंगे

इंडोनेशिया की बाली स्थित एक अदालत ने ऑनलाइन जुए के कारोबार में शामिल होने के मामले में 35 भारतीय नागरिकों को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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इंडोनेशिया की एक अदालत ने ऑनलाइन जुए के कारोबार में शामिल होने के मामले में बुधवार को कई भारतीय नागरिकों को जेल की सजा सुनाई. ये लोग इंडोनेशिया के पर्यटन स्थल बाली में ऑनलाइन जुए से जुड़ी गतिविधियां चला रहे थे. अदालत ने ज्यादातर दोषियों को दो साल की कैद की सजा दी, जबकि दो लोगों को ढाई साल जेल में रहने का आदेश दिया. सजा पूरी होने के बाद सभी दोषियों को इंडोनेशिया से निर्वासित किया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें भविष्य में देश में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में जुआ खेलना गैरकानूनी है. यहां जुआ संचालित करने वालों, इसमें पैसा लगाने वालों, इंटरनेट पर जुए से जुड़ी सामग्री का प्रचार करने वालों और जुआ खेलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.

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बाली की दो अलग-अलग जगहों से 39 भारतीय गिरफ्तार

पुलिस ने फरवरी में बाली में दो अलग-अलग स्थानों पर स्थित विला में छापेमारी कर 39 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया था. इनमें से 35 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए. पुलिस के अनुसार, ये सभी पर्यटक वीजा पर इंडोनेशिया पहुंचे थे. जांच में सामने आया कि ये लोग पिछले साल के आखिर से एक ऑनलाइन जुआ वेबसाइट का प्रचार करने और उससे जुड़े लेनदेन का प्रबंधन करने में शामिल थे. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश पुतु गदे नोव्यार्था ने आरोपियों को दोषी पाया.

ज्यादातर दोषियों को दो साल की जेल

अदालत ने ज्यादातर दोषियों को दो साल की कैद सुनाई, जबकि दो लोगों को ढाई साल जेल की सजा दी गई. न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सजा पूरी होने के बाद सभी दोषियों को इंडोनेशिया से निर्वासित किया जाए. इसके अलावा, सजा पूरी करने के बाद उन्हें इंडोनेशिया गणराज्य के क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. पुलिस के मुताबिक, इस ऑनलाइन जुआ कारोबार से हर महीने आठ अरब इंडोनेशियाई रुपिया तक की कमाई हो रही थी. यह रकम करीब 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर बताई गई है.

इंडोनेशिया में ऑनलाइन जुए का कारोबार 280 लाख करोड़ रुपिया से अधिक

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इंडोनेशिया में पिछले साल ऑनलाइन जुए से जुड़ा कुल लेनदेन 280 लाख करोड़ इंडोनेशियाई रुपिया से अधिक रहा. देश की करीब 28.7 करोड़ आबादी में से 1.2 करोड़ से ज्यादा लोगों के इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने का अनुमान है. इनमें ज्यादातर लोग जुआ खेलने वाले हैं. ऑनलाइन जुए के बढ़ते कारोबार को रोकना इंडोनेशिया के अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. सरकार और पुलिस इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं.

विदेशी नागरिकों के वीजा नियमों की समीक्षा करेगा इंडोनेशिया

विदेशियों से जुड़े गैरकानूनी जुए और ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार गिरफ्तारियां होने के बाद इंडोनेशियाई अधिकारियों ने मई में कहा था कि वे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के नागरिकों को वीजा के बिना प्रवेश देने की नीति की समीक्षा करेंगे. जांचकर्ताओं के मुताबिक, जकार्ता में एक कथित गैरकानूनी जुआ केंद्र से जुड़े कई लोग वीजा में छूट के आधार पर इंडोनेशिया पहुंचे थे या उन्होंने आगमन पर वीजा के लिए आवेदन किया था. इन मामलों के बाद विदेशी नागरिकों के प्रवेश और वीजा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 09 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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