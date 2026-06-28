अमेरिका का 24 घंटे में ईरान पर दूसरा बड़ा अटैक, ट्रंप ने दी धमकी, कहा- 'अस्तित्व ही खत्म...'

US Iran Conflict: पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर एक और सैन्य हमला किया. यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास पनामा के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद की गई. अमेरिका का कहना है कि ईरान ने युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किया, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है.

सीजफायर के बावजूद अमेरिका का दूसरा बड़ा हमला

अमेरिका ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की. यह हमला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद किया गया. इससे दो सप्ताह पहले हुए शांति समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है.

तेल टैंकर पर हमले के बाद बढ़ा विवाद

अमेरिकी सेना के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर एम/टी किकु पर एकतरफा ड्रोन हमला हुआ. यह टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास दो मिलियन से अधिक बैरल कच्चा तेल लेकर गुजर रहा था. अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया.

सेंटकॉम ने कार्रवाई की वजह बताई

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह सैन्य कार्रवाई की गई. सेंटकॉम के मुताबिक एक दिन पहले भी ईरान से जुड़े हमले के जवाब में अमेरिका ने कार्रवाई की थी, लेकिन ईरान को युद्धविराम का पालन करने का मौका दिया गया. इसके बावजूद ईरानी बलों ने फिर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने दोबारा सैन्य कार्रवाई की.





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मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और रडार स्टेशन पर हमला

अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों के साथ-साथ तटीय रडार स्टेशनों को निशाना बनाया. अमेरिकी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई केवल युद्धविराम समझौते के उल्लंघन के जवाब में की गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी मीडिया ने दक्षिणी ईरान के सिरिक द्वीप पर जोरदार धमाकों की पुष्टि की है. यह इलाका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब स्थित है. इसके अलावा क़ेश्म द्वीप के एक गांव को भी अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया.

डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अमेरिकी विमानों ने युद्धविराम समझौते का बार-बार उल्लंघन करने पर ईरान के मिसाइल, ड्रोन भंडार और रडार ठिकानों पर हमला किया है.





ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपनी हरकतें नहीं रोकता तो अमेरिका आगे और बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है.

दो सप्ताह पुराना शांति समझौता संकट में

लगातार दूसरे दिन हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और ईरान पर लगे आरोपों के बाद दो सप्ताह पहले हुआ युद्धविराम समझौता गंभीर संकट में पड़ गया है. पश्चिम एशिया में हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है.





