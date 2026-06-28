हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका का 24 घंटे में ईरान पर दूसरा बड़ा अटैक, ट्रंप ने दी धमकी, कहा- 'अस्तित्व ही खत्म...'

अमेरिका का 24 घंटे में ईरान पर दूसरा बड़ा अटैक, ट्रंप ने दी धमकी, कहा- 'अस्तित्व ही खत्म...'

US Iran Conflict: अमेरिका ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार ईरान पर सैन्य हमला किया है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

US Iran Conflict: पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर एक और सैन्य हमला किया. यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास पनामा के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद की गई. अमेरिका का कहना है कि ईरान ने युद्धविराम समझौते का उल्लंघन किया, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है.

सीजफायर के बावजूद अमेरिका का दूसरा बड़ा हमला

अमेरिका ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की. यह हमला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद किया गया. इससे दो सप्ताह पहले हुए शांति समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है.

तेल टैंकर पर हमले के बाद बढ़ा विवाद

अमेरिकी सेना के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर एम/टी किकु पर एकतरफा ड्रोन हमला हुआ. यह टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास दो मिलियन से अधिक बैरल कच्चा तेल लेकर गुजर रहा था. अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया.

सेंटकॉम ने कार्रवाई की वजह बताई

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह सैन्य कार्रवाई की गई. सेंटकॉम के मुताबिक एक दिन पहले भी ईरान से जुड़े हमले के जवाब में अमेरिका ने कार्रवाई की थी, लेकिन ईरान को युद्धविराम का पालन करने का मौका दिया गया. इसके बावजूद ईरानी बलों ने फिर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने दोबारा सैन्य कार्रवाई की.

यह भी पढ़ें: 'फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR पर बोले अखिलेश यादव

मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और रडार स्टेशन पर हमला

अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों के साथ-साथ तटीय रडार स्टेशनों को निशाना बनाया. अमेरिकी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई केवल युद्धविराम समझौते के उल्लंघन के जवाब में की गई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी मीडिया ने दक्षिणी ईरान के सिरिक द्वीप पर जोरदार धमाकों की पुष्टि की है. यह इलाका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब स्थित है. इसके अलावा क़ेश्म द्वीप के एक गांव को भी अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया.

डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अमेरिकी विमानों ने युद्धविराम समझौते का बार-बार उल्लंघन करने पर ईरान के मिसाइल, ड्रोन भंडार और रडार ठिकानों पर हमला किया है.

 

ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपनी हरकतें नहीं रोकता तो अमेरिका आगे और बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है.

दो सप्ताह पुराना शांति समझौता संकट में

लगातार दूसरे दिन हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और ईरान पर लगे आरोपों के बाद दो सप्ताह पहले हुआ युद्धविराम समझौता गंभीर संकट में पड़ गया है. पश्चिम एशिया में हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump US Iran Conflict
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका का 24 घंटे में ईरान पर दूसरा बड़ा अटैक, ट्रंप ने दी धमकी, कहा- 'अस्तित्व ही खत्म...'
अमेरिका का 24 घंटे में ईरान पर दूसरा बड़ा अटैक, ट्रंप ने दी धमकी, कहा- 'अस्तित्व ही खत्म...'
विश्व
कराची में हुआ बड़ा आत्मघाती हमला, 2 की मौत, पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के कैंपस के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी
कराची में बड़ा आत्मघाती हमला, 2 की मौत, धमाके और गोलीबारी से दहला पाकिस्तान!
विश्व
नहीं रहे रूस के पूर्व उप-प्रधानमंत्री सर्गेई इवानोव, कभी पुतिन के सबसे मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उभरा था नाम
नहीं रहे रूस के पूर्व उप-प्रधानमंत्री इवानोव, कभी पुतिन के माने जाते थे सबसे मजबूत उत्तराधिकारी
विश्व
पूर्वी एशियाई देश सेशेल्स पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पैट्रिक ने दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर'
पूर्वी एशियाई देश सेशेल्स पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पैट्रिक ने दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
‘शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम...’ महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET पेपर लीक: CJP के अभिजीत दीपके बोले, 'दूसरे दलों के विधायकों-सांसदों को...'
महाराष्ट्र TET पेपर लीक: CJP के अभिजीत दीपके बोले, 'दूसरे दलों के विधायकों-सांसदों को...'
क्रिकेट
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
बारिश में धुल गया भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच, तो कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला? समझें पूरा गणित
टेलीविजन
Lockupp 2: 'कपल वाला फील नहीं...' गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, 1 साल से रह रहीं अलग
'कपल वाला फील नहीं...' गौरव खन्ना से तलाक लेंगी पत्नी आकांक्षा चमोला, 1 साल से रह रहीं अलग
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
TMC Crisis: क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या BJP जॉइन करेंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ट्रेंडिंग
खूंखार टाइगर के सामने लंगूर की शरारत, वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी
खूंखार टाइगर के सामने लंगूर की शरारत, वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी
शिक्षा
बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य
बड़ी खबर: 9वीं से 12 तक के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget