मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़हूती विद्रोहियों का अटैक, यमन तट के पास लाल सागर में डूबा भारतीय जहाज

हूती विद्रोहियों का अटैक, यमन तट के पास लाल सागर में डूबा भारतीय जहाज

हूती विद्रोहियों का अटैक, यमन तट के पास लाल सागर में डूबा भारतीय जहाज

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Aug 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

यमन के समुद्री इलाके में मंगलवार को एक भारतीय जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. इससे वह पलटकर डूब गया. यमन के कोस्ट गार्ट ने सभी 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया है. भारत के शिपिंग मंत्री ने एक्स पर यह जानकारी साझा की है. 

उन्होंने कहा कि यमन के समुद्री इलाके के पास भारतीय एमएसवी फैज नूर ओलिया पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. इससे जहाज पलटकर डूब गया. उन्होंने कहा कि भारत बिना किसी उकसावे के बिना सुरक्षा वाले इस मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल पर हमले की कड़ी निंदा करता है. 

उन्होंने कहा, हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मुझे बताते हुए राहत मिल रही है कि यमन के कोस्ट गार्ड ने सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया है. इनमें 13 भारतीय हैं. उन्हें सुरक्षित मोखा बंदरगाह पहुंचा दिया गया है. 

हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया कि प्रोजेक्टाइल से किसने अटैक किया है. इससे पहले ईरान समर्थित हूती ग्रुप के लोगों ने यमन के पास जहाजों को निशाना बनाया है. यह ग्रुप देश के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल रखता है 

 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
हूती विद्रोहियों का अटैक, यमन तट के पास लाल सागर में डूबा भारतीय जहाज
हूती विद्रोहियों का अटैक, यमन तट के पास लाल सागर में डूबा भारतीय जहाज
इंडिया
TMC के बागी सांसद अबू ताहिर खान का बड़ा बयान, 'हम NDA के साथ नहीं, लेकिन CM...'
TMC में वापस जाएंगे बागी? NDA की बैठक के बाद दिल्ली से बंगाल तक बढ़ी हलचल
इंडिया
'इंश्योरेंस नहीं तो न दें पेट्रोल', SC का केन्द्र को निर्देश- तैयार करें पायलट प्रोजेक्ट
'इंश्योरेंस नहीं तो न दें पेट्रोल', SC का निर्देश- तैयार करें पायलट प्रोजेक्ट
इंडिया
क्या है 'काला जादू' विवाद? तेलंगाना में कांग्रेस-BRS में छिड़ी जुबानी जंग
क्या है 'काला जादू' विवाद? तेलंगाना में कांग्रेस-BRS में छिड़ी जुबानी जंग
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागी सांसद अबू ताहिर खान का बड़ा बयान, 'हम NDA के साथ नहीं, लेकिन CM...'
TMC में वापस जाएंगे बागी? NDA की बैठक के बाद दिल्ली से बंगाल तक बढ़ी हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से माफी...', केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले अरशद मदनी
'जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से माफी...', केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले अरशद मदनी
क्रिकेट
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
इंडिया
Xप्लेन: क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
क्या SC के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
इंडिया
शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश को आपत्ति, भारत ने दिया ये जवाब
शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश को आपत्ति, भारत ने दिया ये जवाब
इंडिया
AIR India फ्लाइट में टर्बुलेंस पर मचा बवाल: एक्शन में DGCA, एयरलाइन ने बताई वजह
AIR India फ्लाइट में टर्बुलेंस पर मचा बवाल: एक्शन में DGCA, एयरलाइन ने बताई वजह
इंडिया
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget