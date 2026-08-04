हूती विद्रोहियों का अटैक, यमन तट के पास लाल सागर में डूबा भारतीय जहाज
हूती विद्रोहियों का अटैक, यमन तट के पास लाल सागर में डूबा भारतीय जहाज
यमन के समुद्री इलाके में मंगलवार को एक भारतीय जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. इससे वह पलटकर डूब गया. यमन के कोस्ट गार्ट ने सभी 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया है. भारत के शिपिंग मंत्री ने एक्स पर यह जानकारी साझा की है.
उन्होंने कहा कि यमन के समुद्री इलाके के पास भारतीय एमएसवी फैज नूर ओलिया पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. इससे जहाज पलटकर डूब गया. उन्होंने कहा कि भारत बिना किसी उकसावे के बिना सुरक्षा वाले इस मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल पर हमले की कड़ी निंदा करता है.
उन्होंने कहा, हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मुझे बताते हुए राहत मिल रही है कि यमन के कोस्ट गार्ड ने सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया है. इनमें 13 भारतीय हैं. उन्हें सुरक्षित मोखा बंदरगाह पहुंचा दिया गया है.
हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया कि प्रोजेक्टाइल से किसने अटैक किया है. इससे पहले ईरान समर्थित हूती ग्रुप के लोगों ने यमन के पास जहाजों को निशाना बनाया है. यह ग्रुप देश के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल रखता है
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