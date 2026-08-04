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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजेलेंस्की ने US में तैनात यूक्रेनी राजदूत को क्यों किया बर्खास्त? जानें कारण

जेलेंस्की ने US में तैनात यूक्रेनी राजदूत को क्यों किया बर्खास्त? जानें कारण

Ukraine President: अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओल्गा स्टेफानिशिना ने कहा कि अपने पद को छोड़ने का फैसला उनका अपना था और यह उन्होंने निजी परिस्थितियों की वजह से लिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Aug 2026 11:25 PM (IST)
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  • यह बदलाव अधिक पैट्रियट सिस्टम कीव की मांग के बीच।

रूस के साथ लंबे वक्त से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार (3 अगस्त, 2026) को एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका में तैनात यूक्रेन की राजदूत ओल्गा स्टेफानिशिना को उनके पद से हटा दिया है. यह फैसला जुलाई महीने में हुए सरकारी फेरबदल के बाद से उनके पद छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर पूरी तरह से रोक लग गई है.

ओल्गा ने बताया क्यों छोड़ा राजदूत का पद?

लगभग एक साल तक अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत के तौर पर तैनात ओल्गा स्टेफानिशिना ने अपने पद छोड़ने के पीछे के कारण के बारे में जानकारी साझा की है. उन्होंने कहा कि पद छोड़ने का फैसला उनका अपना था और यह उन्होंने निजी परिस्थितियों की वजह से लिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर किए गए एक पोस्ट में ओल्गा ने अपना पद छोड़ने को लेकर अनुरोध करने वाला पत्र भी साझा किया और उन्होंने वाशिंगटन में यूक्रेन की राजदूत के रूप से काम करने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान बताया है.

ओल्गा को बर्खास्त करने के पीछे क्या थे कारण

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जुलाई महीने में जब विवादास्पद सरकारी फेरबदल किए थे, तभी से ओल्गा के पद छोड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी. हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति के ऑफिस ने अभी तक ओल्गा को उनके पद से हटाने के आदेश के पीछे के किसी आधिकारिक कारण के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. इसके अलावा, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी तक अमेरिका में यूक्रेन के अगले राजदूत के नाम की घोषणा भी नहीं की है.

ओल्गा के खिलाफ एंटी-करप्शन एजेंसी कर रही जांच

यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की एंटी-करप्शन एजेंसी स्टेफानिशिना के खिलाफ कथित रूप से अनियमितताओं के मामले में जांच कर रही है. हालांकि, उनके खिलाफ अब तक न तो कई औपचारिक आरोप लगाया गया है और न ही किसी अपराध का मामला दर्ज किया गया है. यह बदलाव ऐसे समय पर हुआ है, जब रूस की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों में तेजी लाए जाने के बीच कीव, वाशिंगटन से ज्यादा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल करने की कोशिश में है. 

यह भी पढ़ेंः ‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 04 Aug 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
America Volodymyr Zelenskyy PRESIDENT UKRAINE

Frequently Asked Questions

क्या ओल्गा स्टेफानिशिना के खिलाफ कोई जांच चल रही है?

यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश की एंटी-करप्शन एजेंसी स्टेफानिशिना के खिलाफ कथित अनियमितताओं के मामले में जांच कर रही है। हालांकि, उन पर अभी तक कोई औपचारिक आरोप नहीं लगा है।

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