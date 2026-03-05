इजरायल ने 5 दिनों में गिराए 5 हजार बम! ईरान में रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य ठिकाने भी तबाह

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायल ने 5 दिनों में गिराए 5 हजार बम! ईरान में रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य ठिकाने भी तबाह

US Israel Iran Strike: ईरान जंग के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है. इसी बीच इजरायल की एयरफोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान पर अब तक 5,000 से ज्यादा हथियार और बम गिराए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 05 Mar 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका इजरायल के हमले ईरान पर जारी है. इसी बीच इजरायल की एयरफोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान पर अब तक 5,000 से ज्यादा हथियार और बम गिराए हैं. इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक इन हमलों का मेन फोकस राजधानी तेहरान और उसके आस-पास के इलाके बताए जा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार इजरायल का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान के सैन्य ढांचे और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना है.

इजरायली एयरफोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट जारी कर बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं. पोस्ट में कहा गया कि इन ऑपरेशन्स में बड़ी संख्या में हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कई रणनीतिक टारगेट्स को निशाना बनाया गया.

IDF ने क्या बताया?
इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने यह भी कहा है कि कुछ समय पहले ईरान की तरफ से इजरायल की ओर मिसाइलें दागी गईं. इसके बाद इजरायल के डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए और उन्हें रोकने की कोशिश की. खतरे को देखते हुए लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी गई थी, हालांकि बाद में इस चेतावनी को हटा लिया गया.

ईरान ने भी कई जगह जवाबी कार्रवाई की 
पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं. अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने भी कई जगह जवाबी कार्रवाई की है. इससे पूरे क्षेत्र में संघर्ष के और बढ़ने का खतरा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन में सैंकड़ों टारगेट पर हमले किए गए हैं और ईरान के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है.

ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक बीते शनिवार (28 फरवरी) से शुरू हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान में कम से कम 1045 लोगों की मौत हुई है. ईरान रेड क्रेसेंट ने बताया कि हमलों ने 130 से अधिक शहरों और आवासीय इलाकों को प्रभावित किया है. कई रिपोर्ट में स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी इमारतों पर भी हमले की जानकारी दी गई है. 

US Israel Iran War: इधर जंग उधर भारत को 95 लाख बैरल तेल भेजने को तैयार रूस, जानें कितने दिन का बचा है इंडिया के पास स्टॉक

Published at : 05 Mar 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Bomb IAF ISRAEL IRAN
