'वो अमेरिका और हम पर...', इजरायल के पीएम ऑफिस ने बताया क्यों ईरान किया धुआं-धुआं

अमेरिका इजरायल के हमले लगातार छठे दिन भी ईरान पर जारी हैं. तेहरान की जवाबी कार्रवाई के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर एक बयान जारी किया गया है.

न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय का कहना है कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जो तब शुरू हुआ जब बीते शनिवार को अमेरिकी सहयोगियों ने इस्लामी गणराज्य पर हमले शुरू किए.

क्या बोलीं नेतन्याहू की प्रवक्ता शोश बेद्रोसियन

नेतन्याहू की प्रवक्ता शोश बेद्रोसियन ने एक वीडियो संदेश में कहा कि इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर अपने नागरिकों और सभ्य दुनिया की रक्षा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि यह हमला इसलिए आवश्यक था क्योंकि ईरान नए अंडरग्राउंड बंकरों में अपने परमाणु कार्यक्रम का फिर से आगे बढ़ा रहा था और वो नए स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा था. उनका ये भी कहना है कि मिडिल ईस्ट में इजरायल और अमेरिकी सेनाओं पर हमला करने की ईरानी योजनाओं के संकेत मिले थे.

'यरुशलम में धमाके सुने गए'

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने गुरुवार (5 मार्च) को बताया कि ईरान ने सुबह उनके कई शहरों पर कईं मिसाइलें दागी हैं. इस हमले में किसी के हताहत होने की तुरंत कोई खबर नहीं है. इजरायल की आर्मी ने 2 घंटे में तीन अलग-अलग अलर्ट जारी किए हैं. गुरुवार को यरुशलम में धमाके सुने गए हैं. वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान में युद्ध की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बमबारी शुरू की थी, जिसके बाद से दोनों पक्षों में भीषण जंग छिड़ गई है.

ये भी पढ़ें

जंग में ट्रंप ने खुद को दिए 10 में से 15 नंबर, ईरान में बेहिसाब तबाही मचाने पर खुश, बोले- 'हमारे हाथ में...'