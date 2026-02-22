ईरान पर कब हमला करेगा अमेरिका? CIA के Ex-अफसर ने बता दिया US आर्मी का पूरा प्लान

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच CIA के पूर्व अफसर का यूएस के ईरान पर संभावित हमले पर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने यूएस आर्मी का ईरान पर हमले का पूरा प्लान समझाया है.

सीआईए के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू की मानें तो यूएस अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान के खिलाफ सैन्य हमले को लेकर आखिरी फैसला करेगा, हालांकि वाशिंगटन की ओर से पब्लिक मैसेज इस ओर इशारा करते हैं कि कूटनीति का रास्ता अभी खुला हुआ है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)