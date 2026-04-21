ट्रंप के ऊलजलूल बयानों ने बिगाड़ी बात! जानें क्यों अब भी पीस टॉक पर सस्पेंस बरकरार

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि तेहरान ने पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में शामिल होने को लेकर हिचकिचाहट दिखाई है. डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख के चलते सीजफायर की समय सीमा से पहले किसी नए समझौते को लेकर संदेह पैदा हो गया है.

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होने की उम्मीद है, हालांकि अब इसकी संभावना न के बराबर है क्योंकि ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अमेरिका की ओर से ईरान के झंडे वाले एक जहाज को ज़ब्त किए जाने के बाद वे इस बातचीत में शामिल नहीं हो सकते हैं.

क्या बोले इस्माइल बाकाई

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक हमने बातचीत के अगले दौर के बारे में कोई फैसला नहीं किया है. यह बातचीत ऐसे समय में होनी है, जब अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का संघर्ष-विराम खत्म होने वाला है. इससे दोनों पक्षों पर किसी समझौते पर पहुंचने का दबाव बढ़ गया है, वरना उन्हें फिर से दुश्मनी शुरू होने का जोखिम उठाना पड़ सकता है.

ट्रंप के बयानों से बिगड़ी बात

सीएनएन के अनुसार इस अनिश्चितता के बीच ट्रंप के सार्वजनिक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट ने इस नाज़ुक बातचीत को और भी पेचीदा बना दिया है. दोनों पक्ष सात हफ्ते से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए किसी समझौते के काफी करीब लग रहे थे, लेकिन ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि ईरान कुछ अहम शर्तों पर सहमत हो गया है, जबकि अधिकारियों का कहना था कि उन शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया था.

बातचीत से परिचित एक व्यक्ति ने सीएनएन को बताया कि ईरानियों को यह बात पसंद नहीं आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया के जरिए बातचीत कर रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे जैसे उन्होंने उन मुद्दों पर सहमति दे दी हो, जिन पर वे अभी तक सहमत नहीं हुए थे. बदलती समय-सीमाओं और अमेरिका से मिलने वाले मिले-जुले संकेतों ने इस भ्रम को और भी बढ़ा दिया है.

ईरान के बिजली केंद्रों पर हमले की धमकी

ट्रंप कभी संकेत देते हैं कि समझौता बस होने ही वाला है तो कभी चेतावनी देते हैं कि अगर बातचीत विफल रही तो फिर से सैन्य कार्रवाई की जाएगी. वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ट्रंप के बुधवार के बाद संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने की संभावना कम है, जिससे कूटनीतिक प्रयासों में और भी तेजी आ गई है. रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों पर सहमत नहीं होता है तो उसे पुलों और बिजली संयंत्रों जैसे अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने वाले हमलों का सामना करना पड़ सकता है.

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