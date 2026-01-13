ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की जीत पक्की! ट्रंप के हाथ लगी सेना और हथियारों की खुफिया जानकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ कई तरह के सैन्य और गुप्त हथियारों की जानकारी दी गई है, जो सामान्य हवाई हमलों से कहीं ज्यादा बड़ी है. पेंटागन ने ट्रंप को हवाई हमलों और लंबी दूरी की मिसाइलों के अलावा साइबर ऑपरेशन और मनोवैज्ञानिक अभियान के विकल्प भी बताए हैं.

ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज

CBS न्यूज को यह जानकारी रक्षा विभाग के दो अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर दी है. ईरान में सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. ये अभियान ईरान की कमान संरचना, संचार व्यवस्था और सरकारी मीडिया को बाधित करने के लिए हैं. अधिकारी बताते हैं कि ये साइबर और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के साथ एक साथ या अलग-अलग भी किए जा सकते हैं.

हालांकि, अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि साइबर हमलों में ईरान की कौन सी डिजिटल संरचना को निशाना बनाया जा सकता है या मनोवैज्ञानिक अभियान सरकारी मीडिया के खिलाफ कैसे चलाया जाएगा. उन्होंने जोर दिया कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और कूटनीतिक चैनल खुले हुए हैं.

मजबूत विकल्पों पर चर्चा कर रहा अमेरिका

राष्ट्रपति ट्रंप ने कई हफ्तों से चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है. 11 जनवरी 2026 को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि ईरानी नेतृत्व बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिकी सेना 'कुछ बहुत मजबूत विकल्पों' पर विचार कर रही है.

आज यानी 13 जनवरी 2026 को ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम मंगलवार को व्हाइट हाउस में बैठक करेगी, जहां ईरान के नए विकल्पों पर चर्चा होगी. हालांकि, यह साफ नहीं है कि ट्रंप खुद इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं.

अमेरिका के लिए कूटनीति पहला विकल्प

12 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी केरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से नहीं डरते. उन्होंने कहा, 'हवाई हमले कमांडर-इन-चीफ के पास मौजूद कई विकल्पों में से एक हैं.' लेविट ने जोर दिया कि कूटनीति हमेशा पहला विकल्प है, लेकिन ईरानी शासन सार्वजनिक रूप से जो कह रहा है, वह निजी संदेशों से काफी अलग है.

ईरान में 544 प्रदर्शनकारियों की मौत

ईरान के सभी 31 प्रांतों में दो हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, कम से कम 544 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं. ज्यादातर मौतें गोली लगने या क्लोज रेंज से पेलेट गन से हुई हैं. पिछले हफ्ते तेहरान में इंटरनेट और फोन सेवा बंद कर दी गई थी. 11 जनवरी 2026 को ईरानी सरकारी मीडिया ने तेहरान के एक इलाके में मॉर्ग के बाहर बड़ी संख्या में शवों का वीडियो दिखाया, जो शायद प्रदर्शनकारियों के लिए सहानुभूति दिखाने और हिंसा के लिए 'रैडिकल एलिमेंट्स' को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश थी.