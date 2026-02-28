'इनके साथ बिजनेस नहीं...', एंथ्रोपिक के मालिक को ट्रंप की सीधी धमकी, जानें क्या है पूरा मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सुरक्षा को लेकर कंपनी के विवाद के चलते वो सभी फेडरल एजेंसियों को एंथ्रोपिक की तकनीक का उपयोग बंद करने का आदेश दे रहे हैं.

ट्रंप की ये टिप्पणी एंथ्रोपिक द्वारा पेंटागन को अपनी एआई तकनीक के बेरोक-टोक सैन्य उपयोग की अनुमति देने से रोकने के बाद आई है. कंपनी के सीईओ डारियो अमोदेई ने कहा था कि उनकी कंपनी रक्षा विभाग की मांगों के लिए अपनी आत्मा का सौदा नहीं कर सकती.

एंथ्रोपिक की AI तकनीक का इस्तेमाल बंद करने के आदेश

AP की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि फेडरल एजेंसियों को एंथ्रोपिक की एआई का उपयोग तुरंत बंद करना होगा, लेकिन उन्होंने पेंटागन को सैन्य प्लेटफार्मों में पहले से ही मौजूद इस तकनीक को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए छह महीने का समय दिया है. उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे नहीं चाहते और हम इनके साथ फिर कभी व्यापार नहीं करेंगे.

चैटबॉट ग्रोक को हो सकता है फायदा

रक्षा अनुबंध में AI की राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका और इस बात को लेकर मतभेद था कि कैसे बढ़ती क्षमता वाली मशीनों का उपयोग संवेदनशील जानकारी या सरकारी निगरानी से जुड़े गंभीर मामलों में किया जा सकता है. इस कदम से एलन मस्क के प्रतिस्पर्धी चैटबॉट ग्रोक को फायदा होने की संभावना है, जिसे पेंटागन गोपनीय सैन्य नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने की योजना बना रहा है.

चैटबॉट क्लाउड बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के लिए यह अनुबंध खोना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसी सप्ताह अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा दिए गए अल्टीमेटम ने कंपनी के लिए व्यापक जोखिम पैदा कर दिए हैं. सैन फ्रांसिस्को की एक छोटी सी कंप्यूटर साइंस रिसर्च लैब से दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप में से एक बनने तक की इस कंपनी की अभूतपूर्व प्रगति के लिए ये खतरे की घंटी है.

सैन्य अधिकारियों ने दी थी धमकी

सैन्य अधिकारियों ने कहा था कि वे न सिर्फ एंथ्रोपिक का करार रद्द कर देंगे, बल्कि उन्हें सप्लाई चेन के लिए खतरा भी घोषित कर देंगे. ये पदनाम आमतौर पर विदेशी कंपनियों को दिया जाता है, जिससे कंपनी की अन्य व्यवसायों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां बाधित हो सकती हैं. हालांकि ट्रंप ने शुक्रवार को अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा. लेकिन ये जरूर कहा कि अगर एंथ्रोपिक चरणबद्ध समाप्ति की अवधि में सहयोग नहीं करती तो उन्हें गंभीर नागरिक और आपराधिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें

Who is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?