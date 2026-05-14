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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDonald Trump China visit: ताइवान पर फिर आमने-सामने अमेरिका-चीन, घर बुलाकर शी जिनपिंग ने दी ट्रंप को कड़ी चेतावनी

Donald Trump China visit: ताइवान पर फिर आमने-सामने अमेरिका-चीन, घर बुलाकर शी जिनपिंग ने दी ट्रंप को कड़ी चेतावनी

शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ते कूटनीतिक संपर्कों के बीच ताइवान का मुद्दा एक बार फिर अमेरिका-चीन संबंधों के केंद्र में आ गया है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 14 May 2026 12:39 PM (IST)
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राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कहा है कि ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के रिश्तों में “सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील” विषय है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है.

शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ते कूटनीतिक संपर्कों के बीच ताइवान का मुद्दा एक बार फिर अमेरिका-चीन संबंधों के केंद्र में आ गया है. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बंद कमरे की बैठक में ताइवान मुद्दा सबसे अहम विषय रहा. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि अगर ताइवान मुद्दे को सही तरीके से संभाला गया तो अमेरिका और चीन के संबंध “समग्र स्थिरता” का आनंद ले सकते हैं. हालांकि, शी ने चेतावनी भी दी कि यदि इस संवेदनशील मुद्दे को गलत तरीके से संभाला गया तो दोनों देशों के बीच “टकराव और यहां तक कि संघर्ष” की स्थिति पैदा हो सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर द्विपक्षीय संबंध गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे. 

और पढ़ें: ईरान जंग के बीच आज चीन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, रवाना होने से पहले की जिनपिंग की तारीफ, जानें क्या कहा

शी की अमेरिकी कारोबारियों से भी मुलाकात

बीजिंग में जारी बयान में शी जिनपिंग ने अमेरिकी प्रतिनिधियों और कारोबारी नेताओं से कहा कि चीन और अमेरिका के बीच स्थिर संबंध पूरी दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी हैं. उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को चीन में निवेश और सहयोग बढ़ाने का न्योता देते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में आगे और व्यापक अवसर मौजूद हैं. चीन ने यह संदेश ऐसे समय दिया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और सुरक्षा को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है. इस बीच अमेरिकी चिप निर्माता जेनसेन हुआंग ने भी दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई. चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी के अनुसार, एनवीडिया प्रमुख ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के शीर्ष नेता अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाते हुए द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. गौरतलब है कि सेमीकंडक्टर और एआई तकनीक को लेकर अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा हाल के वर्षों में काफी तेज हुई है.

ताइवान सयोग बढ़ाएगा इंडो-पैसिफिक में शांति 

ताइवान ने चीन के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. ताइवान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान जलडमरूमध्य और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में असुरक्षा का एकमात्र स्रोत चीन की सैन्य धमकियां हैं. प्रवक्ता ने अमेरिका के समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि वॉशिंगटन ने लगातार ताइवान के प्रति अपने मजबूत समर्थन को दोहराया है. ताइवान ने यह भी कहा कि वह क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता रहेगा. दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज की हैं. बीजिंग ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से भी उसे अपने नियंत्रण में लेने की बात कह चुका है. दूसरी ओर अमेरिका “वन चाइना पॉलिसी” का पालन करने की बात तो करता है, लेकिन ताइवान को सैन्य और रणनीतिक समर्थन भी देता रहा है. यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा अमेरिका-चीन संबंधों में सबसे बड़ा तनाव बिंदु बना हुआ है.

"टेम्पल ऑफ हेवन” पहुंचे ट्रंप

इस बीच चीनी सरकारी मीडिया ने जानकारी दी कि डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग स्थित ऐतिहासिक “टेम्पल ऑफ हेवन” पहुंचे. ट्रंप की यात्रा और शी जिनपिंग के बयानों को ऐसे समय में देखा जा रहा है जब दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन ताइवान को लेकर बयानबाजी ने साफ संकेत दे दिया है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव अभी कम होने वाला नहीं है.

और पढ़ें: ताइवान कार्ड, ईरान जंग, हॉर्मुज पर नाकेबंदी और ट्रेड डील.... क्यों बेहद अहम है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा?

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 14 May 2026 12:39 PM (IST)
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Donald Trump US China Relations XI JINPING DONALD Trump Taiwan Crisis
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