तुर्किए गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क की विरासत एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गई है. 2026 के केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान तुर्किए की ग्रैंड नेशनल असेंबली में ऐसा राजनीतिक टकराव देखने को मिला, जिसने संसद की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए. सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी AKP और मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (CHP) के सांसदों के बीच बहस हाथापाई में बदल गई.

संसद में बजट प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तभी AKP सांसद मुस्तफा वरंक ने CHP प्रमुख ओजगुर ओजेल पर टिप्पणी कर दी. यह टिप्पणी पूर्व सांसद कामेर गेंच की कब्र पर ली गई कुछ तस्वीरों से जुड़ी बताई जा रही है. बयान सामने आते ही विपक्षी खेमे में नाराजगी फैल गई और बहस का रुख बजट से हटकर व्यक्तिगत और वैचारिक आरोप-प्रत्यारोप की ओर मुड़ गया.

CHP का पलटवार और आरोप

AKP की टिप्पणी के जवाब में CHP के उपाध्यक्ष गोखान गुनायदीन ने सदन में तीखा बयान दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल जानबूझकर बजट जैसे गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विवाद को हवा दे रहा है. इसी दौरान अतातुर्क की विचारधारा और उनकी विरासत को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.

अतातुर्क की विरासत बनी टकराव की वजह

बहस जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वह वैचारिक मतभेद से शारीरिक झड़प में बदल गई. सांसदों के बीच पहले धक्का-मुक्की हुई और फिर मुक्केबाज़ी तक नौबत आ गई. संसद में करीब 10 मिनट तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. सुरक्षाकर्मियों और अन्य सांसदों ने किसी तरह स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद झड़प फिर से शुरू हो गई.

हंगामे के बीच भी पास हुआ बजट

इतने बड़े हंगामे के बावजूद संसद की कार्यवाही रोकी नहीं गई. भारी शोर-शराबे और तनावपूर्ण माहौल के बीच 2026 का केंद्रीय बजट प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया, जिसे 320 के मुकाबले 249 वोटों से पारित कर दिया गया. इसके साथ ही 2024 के अंतिम वित्तीय लेखा विधेयक को भी बहुमत के साथ मंजूरी मिल गई.

राष्ट्रपति एर्दोगन की प्रतिक्रिया

तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने संसद में बजट पारित होने पर संतोष जताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि 2026 का बजट तुर्किए की अर्थव्यवस्था, देश और जनता के लिए लाभकारी साबित होगा.

