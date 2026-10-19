तेल अवीव-वियना फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, बुल्गारिया में इमरजेंसी लैंडिंग

इजरायल के तेल अवीव से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जा रही एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान की बुल्गारिया के सोफिया में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. फ्लाइट नंबर OS82 को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, हालांकि उसकी सुरक्षित लैंडिंग करवा दी गई. इस विमान में 57 लोग सवार थे, जिसमें 51 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे.

'अलजजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेन रोमानिया बॉर्डर के करीब पहुंचा था, तभी क्रू मेंबर को बम की धमकी की सूचना मिली. यह जानकारी मिलते ही क्रू ने प्लेन को बुल्गारिया के सोफिया में लैंड करवाने के लिए कहा. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद दूसरे विमान से भेजा गया.

MiG-29 फाइटर जेट ने दी सुरक्षा

बुल्गारिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विमान को सुरक्षा देने के लिए MiG-29 फाइटर जेट को तैनात कर दिया गया था. बम की धमकी की सूचना मिलते ही क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम ने तुरंत तैयारी कर ली और अब इस मामले की जांच चल रही है.

फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, विमान ने रात 9 बजकर मिनट UTC पर लैंडिंग की. ब्रिटेन के समय के मुताबिक उस वक्त रात के 10 बजकर 8 मिनट हो रहे थे. विमान की लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया. इसके बाद उसकी जांच की गई.

पहले भी विमानों को बम से उड़ाने की मिल चुकी है धमकी

यह पहली बार नहीं है जब किसी विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया से पहले भारतीय विमानों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी चुकी है. इस लिस्ट में अमेरिकी एयरलाइन्स का नाम भी शामिल है. अहम बात यह भी है कि कई बार झूठी धमकियां भी दी चुकी हैं.

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