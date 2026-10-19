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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतेल अवीव-वियना फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, बुल्गारिया में इमरजेंसी लैंडिंग

तेल अवीव-वियना फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, बुल्गारिया में इमरजेंसी लैंडिंग

इजरायल के तेल अवीव से वियना जा रही एक ऑस्ट्रियन एयरलाइन की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान की इमजरेंसी लैंडिंग करवा दी गई.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 19 Oct 2026 09:47 AM (IST)
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इजरायल के तेल अवीव से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जा रही एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान की बुल्गारिया के सोफिया में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. फ्लाइट नंबर OS82 को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, हालांकि उसकी सुरक्षित लैंडिंग करवा दी गई. इस विमान में 57 लोग सवार थे, जिसमें 51 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे.

'अलजजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्लेन रोमानिया बॉर्डर के करीब पहुंचा था, तभी क्रू मेंबर को बम की धमकी की सूचना मिली. यह जानकारी मिलते ही क्रू ने प्लेन को बुल्गारिया के सोफिया में लैंड करवाने के लिए कहा. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद दूसरे विमान से भेजा गया.

MiG-29 फाइटर जेट ने दी सुरक्षा

बुल्गारिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विमान को सुरक्षा देने के लिए MiG-29 फाइटर जेट को तैनात कर दिया गया था. बम की धमकी की सूचना मिलते ही क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम ने तुरंत तैयारी कर ली और अब इस मामले की जांच चल रही है.

फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, विमान ने रात 9 बजकर मिनट UTC पर लैंडिंग की. ब्रिटेन के समय के मुताबिक उस वक्त रात के 10 बजकर 8 मिनट हो रहे थे. विमान की लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया. इसके बाद उसकी जांच की गई.

पहले भी विमानों को बम से उड़ाने की मिल चुकी है धमकी

यह पहली बार नहीं है जब किसी विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया से पहले भारतीय विमानों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी चुकी है. इस लिस्ट में अमेरिकी एयरलाइन्स का नाम भी शामिल है. अहम बात यह भी है कि कई बार झूठी धमकियां भी दी चुकी हैं.

यह भी पढ़ें : सलमान को धमकी, कपिल के कैफे पर फायरिंग... कलाकारों के पीछे पड़ा बिश्नोई गैंग, पूरी टाइमलाइन

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Bulgaria Tel Aviv ISRAEL
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