शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?

भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर ने हाल ही में अबू धाबी स्थित BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने मंदिर की शैली की खूब तारीफ की. इतना ही नहीं कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर स्थापना में भूमिका की भी सराहना की.

शशि थरूर ने हिंदू मंदिर में दर्शन के बाद कहा कि यूएई सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग ने एक हिंदू पूजा स्थल के सपने को साकार करने में मदद की है, जिससे इस क्षेत्र के कई हिंदुओं की आकांक्षाएं पूरी हुई हैं. शशि थरूर ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मंदिर के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास के साथ अपने विचार साझा किए.

Yesterday, I visited the magnificent BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi, some 90 miles from Dubai and 60 from the capital of the UAE, in the middle of the desert. It was an extraordinary experience, which I spoke about with the head of the Mandir, Swami Brahma Vihari Das. While his… pic.twitter.com/yDiAXfVo77 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 18, 2025

थरूर ने की BAPS मंदिर की शैली की तारीफ

वीडियो में शशि थरूर ने बताया कि दुबई से 90 मील और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी से 60 मील दूर रेगिस्तान में स्थित इस वास्तुशिल्प चमत्कार ने थरूर पर एक अमिट छाप छोड़ी है. थरूर ने मंदिर के जटिल डिजाइन की सराहना की, जिसमें 50 डिग्री की गर्मी में आगंतुकों के पैरों को ठंडा रखने वाली ऊष्मारोधी टाइलें शामिल हैं. हाथों से बनी बलुआ पत्थर की नक्काशी और विस्तृत मूर्तियां, जो अलग-अलग मंदिरों के साथ सात प्रमुख देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, सूक्ष्म शिल्प कौशल का प्रदर्शन करती हैं. उन्होंने मंदिर के धूल-रहित स्तंभों पर आश्चर्य व्यक्त किया, जो कि आसपास की विचारशील संरचनाओं के माध्यम से प्राप्त एक उपलब्धि है जो परिसर को रेगिस्तानी रेत से बचाती है.

मंदिर में 15 मिनट के एनिमेटेड डिजिटल सिनेमा

संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए थरूर ने मंदिर को सृष्टि की एकता का सूक्ष्म रूप बताया. उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज की दूरदर्शिता की प्रशंसा की, जिनकी दूरदर्शिता ने इस परियोजना को प्रेरित किया. इसके साथ ही उन्होंने यूएई सरकार की भूमिका, विशेष रूप से शेख मोहम्मद बिन जायद की भी तारीफ की. मंदिर के 15 मिनट के एनिमेटेड डिजिटल सिनेमा जैसे आकर्षक तत्वों ने थरूर को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिन्होंने इसे एक परीकथा जैसा अनुभव बताया.

