हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति अपनाएं', ईरान से जारी जंग के बीच चीन की ट्रंप को दो टूक

ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों को लेकर चीन ने सख्त नाराजगी जताई है. चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि संवाद न होने के कारण गलतफहमी बढ़ेगी और संघर्ष भी खत्म नहीं होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Mar 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद भी अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमले जारी हैं. अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि वो तेहरान में रिजीम बदलना चाहता है, इस कारण ही इस्लामिक रिपब्लिक हमले थम नहीं रहे हैं. इसी बीच चीन ने भी सख्त बयान जारी किया है. 

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार (8 मार्च) को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है वो सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति का रास्ता अपनाएं. उन्होंने कहा कि ईरान और मिडिल ईस्ट के मुद्दों को सही तरीके से संभाला जाना चाहिए.

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ईरान और खाड़ी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने सभी पक्षों से जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर लौटने के लिए कहा. चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि क्रांति की साजिश रचना या रिजीम चेंज की कोशिशों को कोई जनसमर्थन नहीं मिलता. 

चीन के विदेश मंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ डिप्लोमेसी पर बात करते हुए कहा कि चीन भविष्य में अपनी कोशिशों को और तेज करने के लिए तैयार है. उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि चीन हमेशा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक ब्रिज की तरह है.

संवाद न होने से और संघर्ष बढ़ेगा- वांग यी

डोनाल्ड ट्रंप की संभावित चीन यात्रा को लेकर वांग यी ने कहा कि चीन का रवैया हमेशा सकारात्मक और खुला रहा है. उन्होंने जोर दिया कि चीन और अमेरिका के बीच कोई संवाद न होने से सिर्फ गलतफहमी और ज्यादा संघर्ष पैदा होगा. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अच्छे संवाद बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की है. इसके अलावा वांग यी ने चीन-अमेरिका संबंधों के लिए एक बड़ा साल बताया.

वांग यी के मुताबिक दोनों पक्षों को बाधाओं को दूर करने की जरूरत है. उन्होंने अमेरिका को सलाह दी कि वो चीन के साथ एक ही दिशा में काम करे. उनके मुताबिक दोनों पक्षों को तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि हाई-लेवल एजेंडा पहले से ही मेज पर है.

Published at : 08 Mar 2026 03:04 PM (IST)
