सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के उत्तर-पश्चिम में मंगलवार को सर्बियाई वायुसेना का एक मिग-29 (MiG-29) फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई है. यह हादसा राजधानी बेलग्रेड से लगभग 45 किलोमीटर दूर नोवा पाजोवा और स्टारा पाजोवा कस्बों के बीच एक खेत में हुआ. सर्बिया के सरकारी रेडियो और टेलीविजन ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है.

हादसे की सूचना मिलते ही आपातकालीन राहत और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. फिलहाल विमान के क्रैश होने की वजह सामने नहीं आई है और अधिकारियों ने अभी तक इसके कारणों का खुलासा नहीं किया है.

सर्बिया के कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों ने इस हादसे की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें खेत में विमान का जलता हुआ मलबा दिख रहा है. वहां पास ही एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा, जो मामले की जांच करेगा.

रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि हादसे में जान गंवाने वाले पायलट का नाम मेजर गोरान बुलाजिक था. उनका जन्म 1973 में हुआ था और वे 1996 में सेना में शामिल हुए थे.