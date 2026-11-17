बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों ने रविवार (15 नवंबर 2026) को उनके गृह नगर गोपालगंज में हिंसक प्रदर्शन किए. समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों और ठिकानों पर हमले किए. अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में धारदार हथियार और भाले लेकर सड़कों पर उतर आए. उन्होंने पुलिस के एक बख्तरबंद गाड़ी को आग लगा दी. इस दौरान एक पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ किया.

ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हुए हैं, जब भारत से हसीना की संभावित वापसी को लेकर तनाव फिर से बढ़ गया है. अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद उनकी सरकार गिर गई थी, जिसके बाद से वह बांग्लादेश छोड़कर भारत में रह रही हैं.

बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना को प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए, उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई थी. हसीना ने इन आरोपों और कानूनी कार्यवाही को खारिज कर दिया है. शेख हसीना ने जुलाई से कई बार कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. वह मौत की सजा के बजाए दूसरी कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार हैं.

बांग्लादेश सरकार एक द्विपक्षीय संधि के तहत भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है. इसके अलावा, बांग्लादेश ने हसीना की ओर से लंदन की एक लॉ फर्म की तरफ से उनके पासपोर्ट के लिए किए गए अनुरोध को भी ठुकरा दिया है, ताकि वह वापस लौट सकें.

बांग्लादेश सरकार ने किस रिपोर्ट को किया खारिज

बांग्लादेश ने सोमवार (16 नवंबर 2026) को उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. बांग्लादेश ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है. विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि ढाका को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी की उम्मीद है. उसने भारत को कई बार पत्र लिखकर उन्हें सौंपने की मांग की है.

उनका यह बयान BBC बांग्ला की एक रिपोर्ट के जवाब में आया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे कि उनके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाया जाए. उन्हें अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाए.

ओबैद इस्लाम ने क्या कहा?

ओबैद इस्लाम ने पत्रकारों से कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं. इस मामले पर हमारी भारत साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है." यह बयान बांग्लादेश के कानून मंत्री मो. असदुज्जमां के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश ने हसीना की वापसी के लिए जरूरी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं. अब उनके प्रत्यर्पण पर फैसला भारत को लेना है.