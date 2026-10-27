सऊदी अरब के मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हूतियों ने किया दावा

यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित रक्षा मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया है. हूतियों ने यह भी दावा किया कि यह बैलिस्टिक मिसाइल सीधे निशाने पर लगा है.

हूती मिलिट्री के प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा, ‘हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मन की राजधानी रियाद में रक्षा मंत्रालय को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है और हमला सीधे निशाने पर लगा.’

हूतियों की तरफ से यह दावा सऊदी अरब की तरफ से दिए गए उस बयान के बाद आया, जिसमें सऊदी अरब ने कहा था कि उसने मंगलवार को दिन में हूतियों की तरफ से दागी गई दो मिसाइलों को रोक दिया था. न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, रियाद में जोरदार विस्फोट की आवाजें भी सुनी गई हैं.

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