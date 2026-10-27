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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी अरब के मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हूतियों ने किया दावा

सऊदी अरब के मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हूतियों ने किया दावा

हूतियों के दावे से पहले सउदी अरब ने बयान दिया कि उसने मंगलवार को दिन में हूतियों की तरफ से दागी गई दो मिसाइलों को रोक दिया था. हालांकि, राजधानी रियाद में जोरदार विस्फोट की आवाजें सुनाई दी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Oct 2026 08:30 PM (IST)
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यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित रक्षा मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया है. हूतियों ने यह भी दावा किया कि यह बैलिस्टिक मिसाइल सीधे निशाने पर लगा है.

हूती मिलिट्री के प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा, ‘हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मन की राजधानी रियाद में रक्षा मंत्रालय को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है और हमला सीधे निशाने पर लगा.’

हूतियों की तरफ से यह दावा सऊदी अरब की तरफ से दिए गए उस बयान के बाद आया, जिसमें सऊदी अरब ने कहा था कि उसने मंगलवार को दिन में हूतियों की तरफ से दागी गई दो मिसाइलों को रोक दिया था. न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, रियाद में जोरदार विस्फोट की आवाजें भी सुनी गई हैं. 

 

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 27 Oct 2026 08:01 PM (IST)
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