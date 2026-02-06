सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2026 के हज सत्र के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू होगी. यह घोषणा हज संबंधी कार्यालयों के ऑपरेशनल कैलेंडर के हिस्से के रूप में की गई है. यह हज और उमराह मंत्रालय के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनका मकसद हाजियों के आगमन से पहले तैयारियों को दुरुस्त करना है.

2026 सत्र की तैयारियां 8 जून, 2025 को शुरू हुईं थीं, जब मंत्रालय ने दुनिया भर के हज मामलों के कार्यालयों को प्रारंभिक योजना दस्तावेज जारी किए. सफ़र माह की शुरुआत में इन कार्यालयों को डिजिटल नुस्क मसार प्लेटफ़ॉर्म के जरिए पवित्र स्थलों पर शिविरों से संबंधित जानकारियां दी गईं, ताकि योजना बनाने, समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके.

कब से जारी होंगे वीजा

गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, मक्का और मदीना में आवास के अलावा पवित्र स्थलों पर परिवहन और सेवाओं के लिए जनवरी 2026 में अनुबंध किए गए. वीजा जारी करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से 8 फरवरी से शुरू होगी, जिसके बाद मार्च में वीजा को अंतिम रूप दिया जाएगा और हाजियों की आगमन पूर्व तैयारियों से संबंधित डेटा जमा किया जाएगा.

हाजियों का पहला जत्था कब पहुंचेगा सऊदी अरब

सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने कहा कि तीर्थयात्रियों के पहले समूह के 18 अप्रैल, 2026 से सऊदी अरब पहुंचने की उम्मीद है. मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों के आगमन से पहले बुनियादी ढांचे और सेवाओं की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के लिए घोषित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

मंत्रालय ने बताया कि विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्थलों पर सभी सेवाओं से संबंधित अनुबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है, साथ ही नुस्क प्लेटफॉर्म के जरिए मक्का में आवास समझौतों को भी अंतिम रूप दिया गया है. अब तक लगभग 750,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 30,000 ने सीधे अपने देशों से पैकेज बुक किए हैं.

पवित्र स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के लिए लगभग 485 शिविर आवंटित किए गए हैं, जबकि 73 हज मामलों के कार्यालयों ने अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है.

